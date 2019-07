LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 luglio Immensa Pilato | record italiano nei 50

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.36: Appuntamento alle 13 per un’altra sessione di finali e semifinali molto interessante per l’Italia che giocherà le carte Panziera e Quadarella per provare a tornare sul podio dopo la scorpacciata di medaglie di metà settimana. Buona giornata 5.32: Mattinata positiva per l’Italia che raggiunge quota 20 posti in finale a Gwangju: risultato straordinario! Paltrinieri e Acerenza in finale nei 1500 stile, finale anche per la 4×100 stile libero mista con il quinto posto. In semifinale nei 50 rana Benedettache ha migliorato ulteriormente il suoscendendo, prima donna in Italia, sotto i 30″ e facendo segnare il miglior tempo e Martina Carraro con il personale (terzo posto). In semifinale anche Simone Sabbioni nonostante una prestazione lontana dai suoi standard nei 50 dorso, grazie ...

