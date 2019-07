Libia | la rivolta delle Ong | chiudete quei lager | perché quei vivi non siano i prossimi

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019) L’emergenza nell’emergenza insi chiama centri di detenzione. Veri e propridove sono rinchiuse, in condizioni disumane, migliaia di persone, usate ora come arma di ricatto verso l’Europa, Italia in primis, dai signori della guerra libici. “Dobbiamo occuparci deiperché nonmorti – dice ad HuffPost Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia -. “La situazione nei centri di detenzione è, come noto, inbile, tanto in quelli ‘ufficiali’ quanto in quelli gestiti da bande armate, milizie e trafficanti. Spesso la differenza tra le due gestioni è assai sfumata. A questo aggiungiamo latà di diversi centri alle zone di conflitto armato, circostanza che ha già provocato decine di morti. Perché inoni morti di domani – prosegue ...

