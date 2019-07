Incendi | 25 roghi in Sardegna | quattro sono stati spenti con gli elicotteri 

Incendi in Sardegna - massima allerta : domati tre roghi : Incendi in Sardegna, massima allerta: domati tre roghi Il caldo torrido e il rinforzo di venti di Maestrale stanno favorendo lo sviluppo di diversi roghi in Sardegna. Una nuova allerta è stata diramata dalla Protezione civile per alto pericolo Incendi nel Sassarese, l’Oristanese e le coste della Gallura Parole ...

Incendi Sardegna : 24 roghi oggi - fiamme nelle periferie di due paesi nel sud dell’isola : Altri 24 Incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale. Gli elicotteri sono intervenuti a Ovodda (Nuoro), a Villasor (Sud Sardegna), nei pressi dell’ex zuccherificio, e a Musei (Sulcis), in località Guardia su Lillu, dove il rogo ha interessato aree agricole limitrofe alla pineta comunale. fiamme anche a Pabillonis e nelle periferie di ...

Incendi Sardegna - 11 roghi oggi nell’isola - fiamme vicino ad una statale di Cagliari : traffico in tilt : Brucia anche oggi la Sardegna, con 11 roghi divampati. Per permettere di domare le fiamme di un Incendio che si è sviluppato all’altezza di Capoterra (Cagliari) è stato necessario impiegare un elicottero del Corpo Forestale, oltre al lavoro degli uomini a terra, e bloccare temporaneamente la statale 195 che collega Cagliari alle località balneari della costa del sud ovest della Sardegna, provocando lunghe code. Alle operazioni di ...

Incendi Sardegna : oggi 10 roghi sull’isola - allerta arancione anche per domani : Sono 10 gli Incendi che si sono verificati oggi in Sardegna ma per fortuna solo uno ha necessitato dell’intervento dell’elicottero del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione. Si tratta di un Incendio in località Monte Longu, nella campagne del comune di Montresta (Or) dov’è intervenuto alle 11.30 l’elicottero dalle base di Bosa – Santa Maria. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal ...

Incendi in Sardegna : roghi alimentati dalle forti raffiche di maestrale : Incendi alimentati da forti raffiche di maestrale stanno tenendo impegnate le squadre a terra e in volo della protezione civile regionale della Sardegna. I roghi preoccupanti si registrano nel Nuorese e in Gallura. A Siniscola sta operando un Canadair e un elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di Ala’ dei sardi. A Berchidda stanno intervenendo un Canadair da Alghero, 2 elicotteri e il Super Puma del Corpo ...

In corso l'intervento dei vigili del fuoco per un Incendio che ha interessato una vasta area boschiva a Caltagirone e a San Michele di Ganzaria (Catania). E' stata evacuata una masseria. Sul posto sono presenti 3 Canadair per le operazioni di spegnimento.

Sardegna - divampano gli Incendi con oltre +40°C : roghi a Macomer - Sinnai e Torpè : Sono 3, al momento, gli incendi divampati oggi in Sardegna anche a causa dell’ondata di caldo con temperature che superano i +40°C. In particolare si sono riaccesi alcuni focolai a Macomer, dove già ieri si era registrato un incendio. Un elicottero della flotta regionale ha lanciato bombe d’acqua sulla zona, spegnendo tempestivamente le fiamme. Gli altri due incendi si sono sviluppati a Sinnai, nel Cagliaritano, e a Torpè, nel ...

Incendi - notte di paura in Calabria : diversi roghi nel reggino stanno minacciando le abitazioni : Troppo spesso estate diventa sinonimo di Incendi, in particolari in alcune regione della penisola. La Calabria è tra queste. Proprio in queste ore, già dal pomeriggio di oggi, nel reggino sono divampati alcuni Incendi che hanno lambito le abitazioni. Come informa il giornale locale StrettoWeb, il vento di maestrale che soffia sostenuto sullo Stretto dopo una domenica rovente con una temperatura massima che nel pomeriggio ha raggiunto i 36 gradi, ...

Incendi in Piemonte : elicottero e volontari AIB pronti contro i roghi : Il Piemonte è pronto ad affrontare gli Incendi boschivi: un elicottero regionale è pronto ad alzarsi in volo in caso di necessità e squadre di volontari del servizio anti Incendi boschivi AIB monitorano il territorio. Il caldo causa non solo disagi ai cittadini e diffusi blackout alla rete elettrica. messa a dura prova dall’incremento dei consumi e dallo stress termico, ma aumenta anche l’indice di pericolosità Incendi. Anche il ...

Incendi in Sicilia - paura nella notte : roghi vicino alle ville nel Trapanese : paura nella notte nel Trapanese, a Scopello, per un Incendio che ha minacciato le ville. Il rogo, divampato in località Grotticelli nella tarda serata di ieri, alimentato dal forte vento di scirocco, ha minacciato le abitazioni. Numerose persone si cono riversate in strada. Vigili del fuoco e forestali sono riusciti a controllare le fiamme e mettere in sicurezza l’area intorno a mezzanotte. L'articolo Incendi in Sicilia, paura nella notte: ...

Intervento dei vigili del fuoco nel Palermitano, per circoscrivere un Incendio di macchia mediterranea in contrada Bevuto, a Termini Imerese. A Palermo i pompieri sono intervenuti per roghi di rifiuti e sterpaglie nel quartiere di Borgo Nuovo.

Incendi in Piemonte : roghi in campi di grano nell’alessandrino : Sono intervenuti i vigili del fuoco in provincia di Alessandria per spegnere Incendi in due campi di grano tra le frazioni di Castelceriolo e San Giuliano Nuovo, in località Ventolina. Secondo quanto riferito dalla sala operativa, l’appezzamento più grande misurava circa 15mila metri quadrati. Pompieri al lavoro anche a Visone, nell’Acquese, in regione Villeto dove Le fiamme – spiegano dal distaccamento – hanno ...

Incendi sono divampati nel Palermitano, a San Martino delle Scale e Palazzo Adriano. I Canadair sono sul posto. Nella zona di Valle Paradiso sta operando la Forestale, mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere il rogo divampato nella notte a San Martino delle Scale.

Incendi Sicilia - roghi nel Palermitano : intervengono Canadair : Diversi Incendi sono divampati oggi in provincia di Palermo e nel capoluogo, allo Zen, in via Fausto Coppi. Altri roghi a Trabia, in contrada Danigarci, e a Belmonte Mezzagno. in via Piersanti Mattarella. Qui le fiamme stanno minacciando alcune villette. Il rogo che ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco e il Canadair e’ scoppiato nella zona impervia del Monte Billitteri, in località Capaci, di fronte l’isolotto “Isola ...