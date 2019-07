Il primo morso se lo prese Stoker

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Matteo Sacchi Il pronipote dello scrittore lo trasforma nel protagonista di un romanzo gotico Matteo Sacchi All'inizio c'è un ragazzino fragile e malato. Vale per la finzione letteraria e per la realtà. Bram(1847-1912), l'autore di Dracula - e di molti altri romanzi spesso scritti sfruttando la forma epistolare - era un bambino molto cagionevole sin dalla sua nascita, avvenuta nel villaggio di Clontarf vicino a Dublino. Sino ai sette-otto anni difficilmente poteva alzarsi dal letto, veniva improvvisamente colpito da forti febbri, doveva rimanere sempre chiuso nella sua stanza, tutti lo davano per destinato ad una esistenza breve, uno di quei bambini a cui nell'Ottocento era meglio non affezionarsi troppo. Abbastanza per provare sulla propria pelle la sensazione di essere un non morto bloccato nella sua tomba, anzi un non vivo costretto a guardare scorrere dalla finestra le ...

LostInTheIM : @Helena_Gage tu quando mangiamo gli hamburger e io ho già finito tutto, mentre tu sei al primo morso - shrewdSG_ : Ho comprato un rossetto a lunga durata dalla wycon ,dopo il primo morso di panino era già scomparso. - Juve5maggio : @elbucaniere So perfettamente dove darei il primo morso ???????? -