Il Mattino – Napoli | passi avanti nel gioco | così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti

Mattino : 1500 abbonamenti emessi dal Napoli nella prima giornata di vendita : È partita ieri la nuova campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2019/2020, una campagna definita dalla società con i “fuochi d’artificio”, e pare che sia proprio così stando ai numeri registrati nella prima giornata. Il sito del Napoli riporta i dati della prima giornata di vendita, che sono cresciuti del 90% rispetto all’ultima campagna abbonamenti del 2017/2018 (nel campionato 2018/19 la società non emise gli ...

Pépé-Napoli - Il Mattino : “Fumata non ancora bianca - ma nelle prossime ore…” : Pépé-Napoli, Il Mattino: “Fumata non ancora bianca, ma nelle prossime ore…” Pépé-Napoli, Il Mattino: “Fumata non ancora bianca, ma nelle prossime ore…”. Trattativa in corso tra il Napoli ed i procuratori dell’ attaccante ivoriano del Lille. Ieri il club azzurro nelle sue alte sfere si è seduto al tavolo con gli agenti di Pépé per discutere ogni dettaglio del possibile trasferimento alla corte del ...

Il Mattino : De Laurentiis è convinto che - così com’è - il Napoli è vicino alla Juventus : Lozano Gira che ti rigira, si torna al punto di partenza. Cioè al messicano Lozano di cui Ancelotti si è invaghito lo scorso anno ai Mondiali in Russia. Lo vide protagonista della partita d’apertura vinta contro la Germania campione del mondo e non lo ha più dimenticato. Ieri sera, il messicano è tornato in campo per l’andata dei preliminari di Champions tra il Psg e il Basilea (è finita 3-2, non ha segnato). Il Mattino, con ...

Il Mattino – Napoli-James Rodriguez - il Real tratta con Mendes. ADL è sicuro di un aspetto : Il Mattino – Napoli-James Rodriguez, il Real tratta con Mendes. ADL è sicuro di un aspetto Napoli-James Rodriguez, il Real tratta con Mendes. ADL è sicuro di un aspetto. La telenovela che sta accompagnando la sessione estiva di calciomercato sembra volgere al termine. Dentro o fuori quindi, c’ è l’ Atletico Madrid sul giocatore, ma c’ è soprattutto il Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis fermo sulla sua ...

De Crescenzo - l'ultimo saluto di Napoli live sul Mattino.it : È tutto pronto a Santa Chiara per l'ultimo saluto a Luciano De Crescenzo: la salma dell'ingegnere filosofo che amava Napoli è arrivata da Roma alle 10.45, padre Giovanni Paolo...

James Rodriguez-Napoli - Il Mattino – Tesoretto dalle cessioni : Mendes già a lavoro : James Rodriguez-Napoli, l’ edizione odierna de Il Mattino annuncia nuovi sviluppi sulla trattativa. James Rodriguez-Napoli. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli è a Dimaro, come riporta Il Mattino, “se ne sta lì pensieroso. In una mano il telefonino, nelle orecchie gli auricolari. Ogni tanto si alza. Una passeggiata a bordo campo e poi torna a sedersi di nuovo. Nel mezzo qualche telefonata. perché questi sono giorni caldi per il ...

Il Mattino – Rog-Eintracht - maxi offerta al Napoli. Elmas ad un passo dall’azzurro : Il Mattino – Rog-Eintracht, maxi offerta al Napoli. Elmas ad un passo dall’azzurro Rog-Eintracht, maxi offerta al Napoli. E il centrocampista Elmas ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Sliding doors in casa Napoli, dove si una doppia operazione potrebbe in colpo solo cambiare il volto alla mediana a disposizione di Carlo Ancelotti. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Mattino’. Il Mattino – ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “Il Real vuole darlo agli azzurri”. La situazione : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Il Real vuole darlo agli azzurri” Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Il Real vuole darlo agli azzurri”. Il club partenopeo, quindi, è in vantaggio sul giocatore, che vuole riabbracciare il suo vecchio allenatore. Il quotidiano spiega a che punto è la trattativa tra Napoli e Real Madrid per il fantasista colombiano. “Il Napoli prova a chiudere con James Rodriguez ma ...

Mattino : Mario Rui resta al Napoli. Sarà il vice-Ghoulam : Mario Rui resta, lo scrive oggi il Mattino. Il portoghese, appena arrivato a Dimaro, ieri pomeriggio si è allenato con i compagni. Il suo obiettivo è provare a convincere Ancelotti per essere confermato per la prossima stagione. Il terzino portoghese per ora resta in gruppo, è lui il laterale sinistro insieme a Ghoulam: la situazione potrebbe eventualmente cambiare più avanti se si prospettasse qualche soluzione di mercato ben chiara che al ...

Il Mattino – Nasce il Napoli camaleonte : Ancelotti lavora su tre moduli : Il Mattino – Nasce il Napoli camaleonte: Ancelotti lavora su tre moduli Il Mattino – Nasce il Napoli camaleonte: Ancelotti lavora su tre moduli. Prime indiscrezioni su quello che sarà il nuovo Napoli per la stagione 2019-20. Il tecnico azzurro Carlo Ancelotti, alla sua seconda stagione sulla panchina azzurra, prova nuovi schemi tattici per provare l’ assalto alla vetta del campionato. A rivelare i primi dettagli sulle ...

Mattino : Insigne resta a Napoli - sabato arriva a Dimaro : Il Mattino annuncia “niente offerte, Insigne non andrà via”. Il quotidiano legge le parole di Ancelotti ieri in conferenza, come un segnale che il capitano sarà ancora lui per la prossima stagione. Non si cambia dunque e Ancelotti attende Lorenzo a Dimaro sabato per cominciare l’allenamento con i compagni già presenti in ritiro. Insigne riparte dal Napoli dunque per l’ottavo anno e con lo stesso sogno di sempre, vincere ...

Il Mattino : la nuova tecnologia in campo per il ritiro del Napoli : Il Mattino oggi riprende la “macchina infernale” spuntata ieri nel primo allenamento del Napoli sul campo di Carciato. Un rilevatore dei dati posizionato sul campo a ridosso della zona di esercitazione è stata la novità della doppia seduta svolta ieri dagli azzurri: gli uomini dello staff tecnico analizzano le informazioni al computer e creano singole schede per poterle poi aggiornare di volta in volta. Il dispositivo ha ripreso ...

Torna Il Mattino da Dimaro - l'arrivo del Napoli live sul Mattino.it : Torna anche quest?anno Il Mattino da Dimaro, il tradizionale appuntamento con i tifosi dal ritiro estivo degli azzurri live sul Mattino.it e sulla nostra pagina Facebook. Due...

Mattino : Il monte ingaggi del Napoli supera i 100 milioni : Il Napoli punta a vincere e cambia le sue strategie di mercato. Questo il punto secondo il Mattino che fa il conto sul monte ingaggi del club di De Laurentiis Un salary cap che andrà, per la prima volta, ben oltre i 100 milioni di euro Per colmare il divario tecnico con la Juve e sperare di poter finalmente vincere Ancelotti e De Laurentiis hanno puntato su calciatori di qualità, forza ed esperienza. In termini economici tutto ciò si traduce ...