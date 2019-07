Doppio incidente al rally | auto finisce fuori strada e travolge il pubblico

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2019) Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la mattinata di oggi del famosodi Alba, in Piemonte. Un, infatti, ha traumatizzato spettatori e appassionati, provocando feriti e tanta, tanta paura. Il primo si è verificato quando una dellein gara, uscendo, è andata ad infrangersi contro le tribune, dove erano assiepati molti fan. Uno dei quali è attualmente in gravi condizioni ricoverato in ospedale: è un uomo di 50 anni. Stava assistendo in compagnia dei parenti e conoscenti alla competizione a Cherasco, per lui un grave trauma cranico con commozione celebrale. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con tanto di elicottero, atterrato in zona per trasportarlo d’urgenza all’Ospedale Santa Croce di Cuneo. Ma il bilancio di questa mattinata di gara nonqui: un altroha visto ferito un pilota, di cinquantacinque anni, uscito ...

