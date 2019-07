Traffico Roma del 26-07-2019 ore 20 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ENINA E TRA BOCCEA E AURELIA CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24 SULLA A24 SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER L’AUTOSOLE DIREZIONE TIVOLI INCIDENTE CON CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTELNO DIREZIONE POMEZIA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEE A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDE———————– AUTORE: MASSIMO VESCHI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

