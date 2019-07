Siria | bimba di 5 anni muore cerando di salvare dalle macerie la sorellina di 7 mesi

Fonte : fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2019) Arrivano da Ariha, nella provincia Idlib, in, le scioccanti immagini del tentativo effettuato da una bambina di 5diladi 7intrappolata tra ledella loro casa dopo l'ennesimo raid delle forze governative. La piccola è morta dopo l'arrivo in una clinica di fortuna, così come la mamma, mentre l'altra è in rianimazione e lotta tra la vita e la morte.

