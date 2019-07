Se come Duncan James dei Blue | già padre | t’innamori di un uomo

KellerZoe : @IThealthydiet @borghi_claudio @todorov_denis @sajidjavid Javid è sempre rimasto sulla posizione ufficiale del part… - Pietro_duncan : @LaviniaBLR Sta togliendo la spazzatura come voi. - Pietro_duncan : @vitocontesi Infatti, sgomberare casapound è come levare la spazzatura. -

(Di venerdì 26 luglio 2019), la fotostoria, la fotostoria, la fotostoria, la fotostoria, la fotostoria, la fotostoria, la fotostoria, la fotostoria, la fotostoria, la fotostoriaIl cantante britannico, 41 anni, ha fatto coming out pubblicando su Instagram una romantica foto che lo ritrae insieme al fidanzato Rodrigo Reis, brasiliano che lavora in Belgio e sui social si descriveun poliglotta amante del fitness e del buon cibo. Lo scatto, accompagnato dalla didascalia «Grazie Rodrigo Reis per farmi sorridere», mostra i due che si guardano teneramente negli occhi. Il cantante l’ha poi riproposto anche sul suo profilo Twitter, scrivendo: «Ho pubblicato questa foto su Instagram ieri e non riuscivo a credere al bellissimo riscontro che ho avuto, i commenti e l’amore da ...

Dalla Rete Google News

Il Fatto Quotidiano

“Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out, ma finalmente sono felice di come sono e ...