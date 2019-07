Questo scatto delle nonne di Campoli con i bimbi migranti in braccio mostra il volto

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Tre anziane sono sedute su una panchina che affaccia sulla strada. Una scena facile da incontrare in qualunque borgo italiano, ma a rendere celebre sui social l’immagine è un dettaglio inedito: le donne tengono intre bambini di un centro di accoglienza. Loè stato pubblicato sul gruppo Facebook “Sei dise” e racconta quanto avvenuto adel Taburno, un borgo del Sannio. “Un pomeriggio qualunque abbascio a chiazzólla”, si legge nella didascalia, “Da sinistra: Zì Nicolina, Zì Vicenza e Zì Maria fanno daai piccoli che vivono nel centro d’accoglienza situato vicino alle loro abitazioni”. L’immagine ha fatto rapidamente il giro dei social, condivisa da migliaia di utenti che omaggiano lenei loro messaggi: “Questa è ...

teatrolafenice : ?? Aspettando la celebrazione di domani della più straordinaria impresa dell’uomo sulla Luna non possiamo non condiv… - ItalianNavy : In questo giorno, 50 anni fa, due uomini la raggiungevano per la prima volta. Da quel giorno la #Luna non è sembrat… - simonmp1 : @f13hummergolde ????????????????????OH MY GOODNESS!!!! 118!!!!!!!!! Perché mai poi?! Ma sei un diamante! Lo sei sempre, ma in… -