New World Into the Depths | questo marchio potrebbe avere a che fare col futuro di Monster

Casting di CiNeworld Roma per un film e 2 serie TV e di All Crazy per alcuni spettacoli : Sono tuttora aperte le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di un film e di alcune serie televisive. Sono inoltre ancora in corso le selezioni, a cura di All Crazy e altre istituzioni per una rassegna teatrale e per un musical. Un film e alcune serie TV Per la realizzazione di un film e di alcune serie televisive, sono tuttora aperte varie selezioni a cura di Cineworld Roma. In particolare, la richiesta è indirizzata ...

Casting di CiNeworld Roma per un film da girare a Cinecittà e di 'The Family' per un video : Selezioni ancora aperte, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di nuove produzioni con riprese da effettuarsi a breve a Cinecittà. Sono inoltre in corso i Casting per realizzare la nuova campagna pubblicitaria della Coop, prodotta da 'The Family', con riprese da effettuarsi in Toscana. Cineworld Roma Sono in corso le selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di vari uomini, di età compresa tra 25 e 35 anni, per la realizzazione ...

A New York il World Gay Pride ci ricorda che non si può né si deve tornare indietro : Una delle prime cose a cui abbiamo fatto caso, sabato mattina appena entrati in metro, è stato il look del ragazzo seduto accanto a noi. Corpetto argentato, stivali glitterati con tacco acrobatico e vistoso trucco sul volto. Non che fosse poi così strano: New York in questi giorni è un tripudio di bandiere rainbow. E ieri, il giorno del World Pride, c’era gente con le insegne arcobaleno in ogni dove. Alla nostra sinistra due ...

Casting di CiNeworld per un film e una serie TV e di Samarcanda per villaggi turistici : Sono tuttora in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla realizzazione di una importante produzione cinematografica e di una serie televisiva. Sono inoltre attualmente ancora aperte le selezioni di Samarcanda, una importante società del mondo dell'intrattenimento, per la ricerca di figure varie per numerosi villaggi turistici. Selezioni Cineworld Roma Per realizzare un importante progetto di carattere cinematografico, ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds "abbastanza felici" del paragone con Fallout : New Vegas : The Outer Worlds è un gioco che molte persone non vedono l'ora di giocare, per le doti narrative di Obsidian Entertainment e per il modo in cui gestiscono le meccaniche di scelta e conseguenza, che dovrebbero essere spettacolari nel prossimo RPG. I fan, inoltre, hanno più volte paragonato il titolo all'amato Fallout:New Vegas, sempre di Obsidian, e quindi non vedono l'ora che il gioco sia disponibile.In effetti, i confronti tra The Outer Worlds ...

Brave New World - Demi Moore nel cast della serie di USA Network – Notizie serie tv : Brave New World, Demi Moore entra nel cast della serie di USA Network in un ruolo ricorrente.La produzione della serie Brave New World è al lavoro, e dopo aver annunciato ieri un gruppo di attori nel cast (tra questi Joseph Morgan), oggi arriva la notizia dell’arrivo di Demi Moore. L’attrice avrà un ruolo ricorrente nella serie di USA Network prodotta da Universal Content Production e Amblin Television.Scritta da David Wiener, Grant ...

Demi Moore sarà nel cast di Brave New World - inquietante serie sulla società del futuro : Archiviata l'esperienza nel cast di Empire, Demi Moore è pronta per una nuova avventura televisiva tutta da scoprire con una serie tv ancora in cerca di una sua collocazione definitiva ma dalle solide basi.Demi Moore sarà nel cast di Brand New World, una serie ispirata al romanzo di Aldous Huxley del 1932 ma che racconta un futuro inquietante ancora oggi. Scritta da David Wiener, Grant Morrison e Brian Taylor Brave New World immagina una ...

Rosamund Pike protagonista di The Wheel of Time - Joseph Morgan in Brave New World – Notizie serie tv : Notizie serie tv: Rosamund Pike in The Wheel of Time di Amazon Prime Video. Joseph Morgan di The Original tra i nuovi arrivi in Brave New WorldIl tentativo di Amazon Prime Video di realizzare una serie che abbia la stessa risonanza globale di Game of Thrones, necessità espressa dal fondatore di Amazon Jeff Bezos, continua. E se la serie prescelta sembra essere quella tratta dai libri de Il Signore degli Anelli, di sicuro non sarà l’unica. ...

Casting di CiNeworld Roma per un docufilm e per 'Joe and the others' di Luca Fortino : Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figuranti finalizzata alla realizzazione di un importante film documentario da girare a Roma. Sono inoltre stati fissati nuovi Casting per la ricerca di attori, attrici, figuranti e comparse per realizzare un film di produzione italo-canadese diretto dal regista Luca Fortino e con riprese in Sicilia, prevalentemente a Palermo. Un docufilm Per la realizzazione di ...

Casting di CiNeworld per 2 nuovi film e di Endemolshine per 'La Pupa e il Secchione' : Casting tuttora in corso, curati da Cineworld Roma, per due progetti cinematografici della massima importanza. Sono inoltre aperte le selezioni per quanti intendono partecipare in qualità di concorrenti al ritorno in TV del noto talent dal titolo La Pupa e il Secchione, che verrà poi trasmesso dai canali di Mediaset. Cineworld Roma Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di due importanti progetti di ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York è una nuova esperienza narrativa single player ambientata nell'universo World of Darkness : Tutti gli occhi potrebbero essere su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, ma non è previsto il lancio del titolo fino al prossimo anno. C'è, tuttavia, qualcosa di strettamente correlato che potrebbe fare la felicità dei fan: un nuovo gioco chiamato Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.Come riporta Eurogamer.net, si tratta di un'esperienza narrativa per giocatore singolo realizzata da una compagnia polacca chiamata Draw Distance, ...