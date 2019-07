Missione Mars Sample Return | l’ESA al lavoro con la NASA per mandare un “corriere” su

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è al, con l’avvio dei primi bandi, per preparare insieme allaunaperun corriere su Marte. Battezzata, sarà la prima a testare la possibilità di un viaggio di andata e ritorno sul pianeta rosso. Un passo significativo verso un futuro sbarco umano. I dettagli dellasaranno discussi nella ministeriale Esa di novembre. “Saranno necessari lanci multipli, almeno tre, per cercare, raccogliere, immagazzinare e, infine, riportare a Terra campioni di Marte. L’Europa sta esplorando questo scenario insieme alla, progettando diverse missioni tra il 2020 e il 2030“, ha spiegato l’ESA in una nota. Il primo passo sarà svolto dalla2020 della, che proprio nel 2020 preleverà 500 grammi di campioni di suolo dal cratere marziano Jezero per lasciarli sul ...

