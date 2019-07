Formula 1 – Hamilton non cambia approccio | ma il caldo in Germania è allarmante | “saremo

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lewis, le alte temperature e la prima metà di stagione eccezionale: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp diSi accedono nuovamente i motori: questa mattina si comincia con le prime prove libere del Gp didi1. Ad Hockenheim c’è chi va a caccia del riscatto e chi invece alla ricerca di conferme, come Lewis, attuale leader della classifica piloti, con 39 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas e ben 100 su Sebastian Vettel. photo4/Lapresse Il britannico della Mercedes è concentrato a motivato per il nuovo weekend di gara: “non trovo difficile restare concentrato. Perché ho sempre lo stessoe so di avere a ogni gara qualcosa da imparare. Se guardo indietro non vedo un’altra stagione in cui siamo stati così forti. In tutti gli anni alla Mercedes mi è già successo di fare 10 vittorie, ma di ...

