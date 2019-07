F 1 | GP di Germania - Doppietta Ferrari nelle libere di Hockenheim

Formula 1 – Concluse le FP2 del Gp di Germania : doppietta Ferrari - le Mercedes inseguono! [TEMPI] : Concluse le FP2 del Gp di Germania con Charles Leclerc che ha chiuso con il miglior tempo davanti a Vettel e alle due Mercedes di Hamilton e Bottas Dopo la doppietta Ferrari nelle FP1, con Vettel davanti a Leclerc, i due piloti della rossa si scambiano le posizioni al termine delle FP2. Nella seconda e ultima sessione di prove libere odierna, la Ferrari continua a far registrare il miglior tempo e sembra trovarsi a suo agio nonostante il ...

F1 - GP Germania 2019 : risultati e classifiche FP1. Doppietta Ferrari - Vettel primo davanti a Leclerc : Le FP1 del GP di Germania si chiudono nel segno della Ferrari. Doppietta rossa ad Hockenheim con Sebastian Vettel che precede di due decimi il compagno di squadra Charles Leclerc. Terza posizione per Lewis Hamilton, staccato di tre decimi. Va comunque segnalato che i tempi dei Ferraristi sono stati fatti con le gomme rosse, mentre la Mercedes ha usato le gialle e quindi con una mescola più dura. LA CLASSIFICA COMPLETA DELLE FP1 1 Sebastian ...

Moto3 - Dalla Porta trionfa in Germania - doppietta Leopard al Sachsenring : l’italiano è leader del Mondiale : Il pilota italiano supera nel finale Canet e va vincere il primo Gran Premio della stagione, superando proprio lo spagnolo in testa al Mondiale di Moto3 Lorenzo Dalla Porta si prende tutto in una volta, il Gran Premio di Germania e la leadership del Mondiale di Moto3. Il pilota italiano vince la prima gara della stagione davanti al compagno di squadra Ramirez e ad Aron Canet, suo avversario principale nella lotta iridata. Un successo ...

MXGP - GP Germania 2019 : Tim Gajser fa doppietta anche a Teutschenthal e ipoteca il titolo : Tim Gajser completa la doppietta anche nel Gran Premio di Germania e ipoteca il titolo iridato 2019 nella classe MXGP. Lo sloveno, infatti, approfitta dell’assenza di Tony Cairoli (e in seconda battuta anche di Jeffrey Herlings) e si porta a +83 sul siciliano, dimostrando che quest’anno vuole assolutamente portare a casa il titolo. Dopo aver vinto in scioltezza gara-1, il portacolori della Honda ha completato la seconda manche di ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto su Jonass e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Siamo all’ultimo minuto. Gajser mantiene 5.7 su Jonass e 12.9 su Tonus -2 Jonass non molla e rimane a 4.8 da Gajser, il lettone sta disputando la sua miglior gara da quando è in MXGP -3 Monticelli è decimo, Febvre 12esimo -4 Gasjer inizia il 14esimo giro con 5.2 su Jonass e 11.7 su Tonus che distanzia Anstie di 3.7. -6 Bernardini precipita in 19esima posizione. Febvre è sempre ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto in gara-2 e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Gasjer inizia l’11esimo giro con 4.8 su Jonass e 11.5 su Tonus. Quarto Anstie, poi Paulin, Coldenhoff, Monticelli, Jasikonis e Seewer -11 Monticelli sempre settimo, Bernardini 12esimo -12 Si rimette a spingere Gajser e il suo vantaggio torna a 5.2 con Tonus a 11.1. -13 Febvre continua nella risalita ed è 16esimo a 44.7 -14 Jonass continua nella sua ottima prova e si porta a 4.8 da ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : scatta gara-2 - Tim Gajser vuole completare la doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -27 Gajser inizia ad inanellare settori record uno dietro l’altro e ora ha già 2 secondi su Jonass e 3.9 su Tonus -28 Gajser scappa via e ha già un secondo su Jonass, quindi 1.5 su Tonus e 2.2 su Anstier -29 Cade Febvre ed è ultimo! Gajser vola via PARTENZA – Subito Tim Gajser al comando su Jonass e Seewer, quindi Tonus e Paulin 17.10 Parte il countdown!! 17.09 Tim Gajser vuole la ...

LIVE Germania-Serbia 3-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : doppietta di Waldschmidt - tedeschi dominanti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ RICHTER! L’attaccante ci prova da appena dentro l’area ma trova solo l’esterno della rete. 37′ GOOOOOOOL GERMANIA!!! Altro contropiede mortifero portato a termine da Waldschmidt che stavolta fa tutto da solo e incrocia trovando l’angolino per il momentaneo 3-0. 35′ Tacco di Dahoud dal centro dell’area, non ha problemi Radunovic a ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Danimarca 3-1. Esordio vincente dei campioni in carica - doppietta di Richter : Pronostico rispettato nella seconda sfida del gruppo B nella seconda giornata degli Europei Under 21 2019. La Dacia Arena di Udine ha visto scendere in campo la formazione campione in carica e la Germania non ha deluso le aspettative superando in maniera piuttosto agevole la Danimarca. Il grande protagonista della serata è stato Marco Richter, attaccante dell’Augusta, che ha messo a segno una doppietta e ha confezionato l’assist per ...

LIVE Germania-Danimarca 2-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Richter ammazza i danesi nel loro miglior momento! Doppietta del tedesco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Clamoroso errore di Pedersen che tutto solo in difesa, sente il fiato sul collo di Richter che si invola verso la porta e piazza il gol sul primo palo. Iversen battuto. 52′ Richter!!! 2-0 GERMANIA! MA CHE ERRORE DI PEDERSEN! 50′ Ammonito anche Henrichs: in affanno la Germania in questi primi minuti di secondo tempo. 49′ Ottimo spunto di Larsen sulla sinistra: si ...

Diretta/ Germania-Estonia - risultato 6-0 - streaming e tv : anche Gnabry fa doppietta : Diretta Germania Estonia, qualificazioni agli Europei 2020, streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Mainz.

