Carabiniere ucciso a Roma | la svolta? Ascoltati in caserma due americani

Carabiniere ucciso a Roma - testimonianza straziante : "Così salvò la vita a mia figlia" : A parlare di Mario Rega Cerciello, il vicebrigadiere ucciso a Roma con diverse coltellate nella scorsa notte, è Elisabetta, la donna che con una lettera "scritta di notte" testimoniò il gesto d'amore della vittima. "Non ci sono parole. Un ragazzo nobile, di nobili sentimenti. Era tanto generoso, mi

Carabiniere ucciso - 8 coltellate per 100 euro. La moglie : “Me l’hanno ammazzato” : ucciso con 8 coltellate, una di queste al cuore, per un borsello e 100 euro. Cosi' e' morto intorno alle 3 di notte a Roma, il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, durante un intervento in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour, nel centralissimo quartiere Prati. Il giovane brigadiere, nato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, era sposato da appena 43 giorni. Ad aggredirlo ed ucciderlo, secondo una prima descrizione, ...

Carabiniere ucciso : presidente Provincia Padova - 'Cerciello esempio più alto di abnegazione' : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - "Non possiamo che provare sgomento e grande dolore di fronte ad una tragedia come questa che, se mai ce ne fosse bisogno e ancora una volta, ci ricorda quanto dobbiamo ai Carabinieri e alle Forze dell'Ordine, sempre in prima linea con sacrificio, dedizione e altruismo p

Il Carabiniere ucciso prese un encomio per aver soccorso una bambina : "Non ci sono parole, era un animo nobile. Generoso. Diversi anni fa sono stata accompagnata al Bambin Gesù da Mario che è rimasto con me tutta la notte. Non si può morire così... Rischiano tanto ogni giorno, lui aveva la bontà d'animo anche negli occhi". Lo ha detto Elisabetta, la mamma della bambina che il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, accompagnò al Bambino Gesù. Gesto per cui il carabiniere aveva preso un encomio quattro ...

Il Carabiniere ucciso a Roma era tornato dal viaggio di nozze da 10 giorni : Dopo il matrimonio un viaggio in Madagascar. Il suo comandante: «Aiutava i malati a Lourdes. Era preparato e sapeva fare bene il suo lavoro»

Roma - Carabiniere accoltellato e ucciso : sventata un'estorsione - stava arrestando un ladro : Aveva 35 anni, era felicemente sposato da appena 43 giorni, e 13 ne erano trascorsi dal suo compleanno festeggiato con la dolce metà. Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere originario di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli ma in servizio a Roma, è morto stanotte dopo essere stato accoltellato otto volte da uno dei due ladri che stava arrestando. Nel corso di un intervento in via Pietro Cossa, una stradina poco lontana da Castel Sant'Angelo e ...

