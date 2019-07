Will & Grace 11 sarà l’ultima stagione della serie | un addio triste ma giusto

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Unma11laconclusivastorica sitcomNBC. La notizia è stata annunciata tramite social dai produttori e dal cast, che hanno motivato la loro scelto di terminare la storia di, Jack e Karen con l'undicesima.I produttori esecutivi Max Mutchnick, David Kohan e James Burrows, di comune accordo con gli attori protagonisti, hanno deciso che11 finirà nel 2020 con quella chela terzadel reboottelevisiva. In una nota hanno spiegato:“Crediamo che gli episodi del reboot disiano come i Martini di Karen Walker: 51 non sono abbastanza, 53 sono troppi. Ecco perché, dopo esserci consultati con il cast, abbiamo tutti deciso che questal'ultimadi.”La comedy, che ha tra i protagonisti Debra Messing, Eric McCormack, ...

Atalanta_BC : ?? Gian Piero #Gasperini sarà cittadino onoraio di #Bergamo ?? 'E' per me un grande onore e orgoglio' ?? Gian Piero G… - rubio_chef : Vergognatevi tutti????. Our day will come???? - ESA_Italia : Obiettivo principale della missione @ESA_CHEOPS è indagare la struttura degli esopianeti più grandi della Terra e… -