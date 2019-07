Salvini: manovra coraggiosa o al voto

"Se il ministro dell'Economia pensa di fare unaeconomica da robetta, non sarà il nostro ministro dell'Economia". Cosìalla festa della Lega nel Varesotto. "Ce lo dicano subito se la squadra è compatta, su questo obiettivo si va avanti, altrimenti di scaldare la poltrona da ministro non è da me e un parere -dice al pubblico- lo chiederemo a voi". Poi annuncia sette incontri in regioni del Sud per dire che l'autonomia "serve a loro per liberarsi da politici incapaci".(Di giovedì 25 luglio 2019)