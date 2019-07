Pas docenti al via | schema decreto-legge | 180 giorni di servizio in un anno

Chiamata diretta docenti : votata abolizione dal Senato - ora Passaggio alla Camera : Approvato in Senato il provvedimento che abolisce la Chiamata diretta docenti e gli ambiti territoriali introdotti dalla Legge 107/2017, la cosiddetta Buona Scuola. Ora si attende il passaggio alla Camera e il responso per l’approvazione definitiva. Approfondiamo la questione. Leggi lo Speciale Concorsi Pubblici Chiamata diretta docenti: cos’è La Chiamata diretta docenti è parte della Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, ...

Autonomia : Passa linea M5S - salta assunzione diretta docenti : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie è stato soppresso l’articolo 12 del testo Stefani che prevedeva l’assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiesto dalla Lega. Era uno dei nodi sul tavolo che aveva visto la contrarietà del M5S. Era stato rilevato anche un profilo di incostituzionalità all’ultimo vertice, alla mano la sentenza della ...

Pas e Concorso Straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...

Scuola - precariato docenti e Pas ultime notizie : decreto Miur vicinissimo - le novità : Possibili novità in arrivo questa settimana per quanto riguarda l’avvio dei nuovi PAS (Percorsi Abilitanti Speciali). Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, infatti, ha annunciato che il decreto che farà partire la procedura riguardante i nuovi corsi abilitanti si trova attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri: ciò significa che potrebbe vedere la luce in questa settimana. PAS ultime notizie: Bussetti lascia intendere ...

Pas e Concorso Straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Come partecipare : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per il Concorso ...

Concorso straordinario e Pas docenti 36 mesi di servizio : i tempi rallentano : Un comunicato stampa dell’Associazione docenti MSA a proposito del Concorso straordinario e sui PAS abilitanti per i docenti con 36 mesi di servizio. Secondo MSA “I tempi rallentano’ per i docenti precari con 36 mesi di servizio, in attesa dei bandi per il Concorso straordinario e per i PAS A seguito dell’intesa tra Governo e principali sindacati, tutti si aspettavano di vedere all’interno del Decreto Crescita la modifica del ...

Pas docenti : le informazioni complete su requisiti e prove : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per il Concorso ordinario. In questo articolo ...

Scuola - Pas e precariato docenti ultime notizie : comunicato ufficiale dei parlamentari M5S : I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Cultura di Camera e Senato hanno provveduto ad emettere una nota congiunta per commentare l’intesa raggiunta dal Governo e dai sindacati in relazione alla questione del reclutamento docenti. comunicato ufficiale parlamentari M5S: ‘Tutelare meglio le diverse fasce del precariato’ “Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato a chiudere definitivamente la stagione ...

Pas per i docenti delle scuole paritarie : Nell’intesa raggiunta martedì 11 giugno 2019 tra MIUR e sindacati sono stati definiti i criteri di ammissione ai prossimi corsi pas che, come annunciato dal ministro Bussetti, dovranno prendere avvio al più presto possibile. I nuovi corsi abilitanti saranno aperti anche ai docenti di ruolo e a quelli che hanno lavorato nelle scuole paritarie. Cominciano ad affluire in redazione i primi quesiti circa la natura dei contratti stipulati presso ...

Scuola - precariato docenti e Pas ultime notizie : Pittoni risponde alle polemiche su comunicato sindacati : Il senatore leghista Mario Pittoni, ha risposto tramite un post su Facebook, alle polemiche che sono divampate in seguito al comunicato diffuso dai sindacati sul tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per i PAS. La polemica sui PAS I sindacati, come vi abbiamo già relazionato in precedenza, hanno informato di quanto segue: ‘È stata oggetto di discussione la possibilità di consentire l’accesso ai soli fini abilitanti ai ...

Scuola - docenti precari e Pas ultime notizie : doppio binario o percorso unico? : La questione riguardante la stabilizzazione dei docenti con 36 mesi di servizio sembra aver subìto una frenata dopo l’incontro tenutosi ieri al Ministero dell’Istruzione. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ riferisce in merito al confronto che ha visto la presenza, almeno nelle battute iniziali, del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. doppio binario o percorso unico? La proposta elaborata ...

Scuola - precariato docenti e Pas ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Si è tenuto ieri, 3 giugno, un nuovo incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Miur in merito alla questione legata al reclutamento docenti. I sindacati rendono noto di aver raggiunto importanti punti di convergenza con l’Amministrazione Centrale, rappresentata in primis dal Capo di Gabinetto, dottor Giuseppe Chiné. Il Miur ha avvolto la richiesta di avviare un ‘percorso abilitante riservato a tutti i docenti precari con 36 mesi ...

Concorso scuola e Pas - proposta ufficiale dei sindacati : accesso anche ai docenti di ruolo : Nel 2019 ci sarà una doppia possibilità, per i docenti e gli aspiranti tali, di stabilizzare la propria posizione all’interno del mondo scolastico. In primis sarà avviato il Pas (percorso abilitativo speciale) per i docenti con 36 mesi di servizio alle spalle che potranno accedere al ruolo, dopo aver superato l’anno di prova presso un istituto scolastico. Molto probabilmente, come dichiarato oggi dal senatore Pittoni, il primo scaglione di ...

Scuola - Pas docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie : fissato incontro chiave Governo-sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...