La demo di Catherine | Full Body è da oggi disponibile su PS4

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 25 luglio 2019) E' stato da poco confermata la disponibilità di unaper, versione remasterizzata di, titolo del 2011. Laè giùsu PS4 e potrà essere scaricata in America ed Europa.Questa versione riveduta e corretta vanta un comparto tecnico migliorato, meccaniche rifinite, nuove musiche ed un comparto multigiocatore rinnovato. Ma le novità non finiscono qui e i giocatori potranno godere dell'aggiunta di un nuovo personaggio, una giovane donna affetta da amnesia di nome Rin. Aspettatevi inoltre nuovi filmati, oltre 500 enigmi e la nuova Arrange Mode."L'accattivante storia del pluripremiato, uscito nel 2011, ritorna, più bello che mai, con. Grafica e meccanica di gioco migliorate, nuove musiche, opzioni multigiocatore potenziate e molto altro ti aspettano in questa affascinante nuova veste." - recita la descrizione del ...

