Gli Stati Uniti torneranno a eseguire condanne a morte a livello federale

Tunisia : Conte - ‘cordoGlio per morte Essebsi - statista di grande umanità’ : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Cordoglio per la scomparsa del Presidente della Repubblica tunisina Beji Caïd Essebsi, uomo e statista dalla grande esperienza politica e umanità, al servizio del suo Paese per un’intera vita. A nome mio e del Governo esprimo sincere condoglianze ai suoi cari e alla Tunisia tutta”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.L'articolo Tunisia: Conte, ‘cordoglio per morte ...

Dall’Europa aGli Stati Uniti il maxi-rosso delle trimestrali : Giornata con molti big mondiali dell’industria e del credito che hanno diffuso i dati trimestrali, da Deutsche Bank, a Daimler, a Boeing. Di prima mattina hanno fatto rumore i...

Caserta - Asl truffata per 1 - 8 milioni : arrestati primario e moGlie - sorella di ex boss. 41 indagati : Facevano comprare all’ospedale macchinari e materiale medico solo per avere tangenti dalla ditta disposta a pagare, dalla quale ottenevano anche vacanze gratis a Capri e a Ischia. Lo spaccato che emerge dall’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e del Nas dei Carabinieri mette in luce il sistema di corruzione all’interno della clinica dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ...

Truffa milionaria al servizio sanitario - arrestati ex primario e la moGlie : Arrestato l?ex primario di patologia clinica dell?ospedale di Caserta. Con lui in manette la sorella dell?ex superlatitante e braccio destro di Raffaele Cutolo, Pasquale Scotti,...

Il governo deGli Stati Uniti ha avviato un’indagine antitrust sulle grandi aziende tecnologiche : Il dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha annunciato l’avvio di un’ampia indagine antitrust nei confronti delle grande aziende tecnologiche statunitensi, come Facebook, Google e Amazon. L’indagine avrà lo scopo di verificare se le società stiano limitando la concorrenza

Inquinamento atmosferico : 30mila morti in un anno neGli Stati Uniti : Secondo una ricerca pubblicata su PLOS Medicine, oltre 30mila decessi negli Stati Uniti in un solo anno potrebbero essere Stati causati dall’Inquinamento atmosferico: si tratta di morti che si sono verificate anche se quasi ogni contea degli Stati Uniti è rimasta all’interno degli standard federali di qualità dell’aria. “La grande conclusione è che abbassare i limiti dell’Inquinamento atmosferico potrebbe ritardare ...

Viaggiatore del tempo rivela la mappa deGli Stati Uniti Dopo importanti catastrofi (2020-2025) : Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti catastrofi (2020-2025) Un presunto sopravvissuto all’esperimento Philadelphia ha liberamente parlato dei programmi sui viaggi nel tempo e di ciò che ci attende come civiltà. Al Bielek è nato nel 1927 e si e creato una carriera in alcuni dei margini più bizzarri e controversi […] L'articolo Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti ...

Huawei chiarisce che andrà dritta per la sua strada con o senza Gli Stati Uniti : Il fondatore e CEO di Huawei ha ribadito che, nonostante la crisi con il governo statunitense, il colosso cinese continuerà ad andare avanti per la propria strada L'articolo Huawei chiarisce che andrà dritta per la sua strada con o senza gli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Avete voGlia di sfondi nuovi? Ecco quelli ufficiali (statici e live) di ZTE Axon 10 Pro : Se stavate cercando dei nuovi sfondi siete nel posto giusto: Ecco i wallpaper ufficiali di ZTE Axon 10 Pro, sia statici che animati. L'articolo Avete voglia di sfondi nuovi? Ecco quelli ufficiali (statici e live) di ZTE Axon 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo : “Julian Assange sarà estradato neGli Stati Uniti” : Il fondatore di Wikileaks Julian Assange , accusato di spionaggio dagli Stati Uniti e arreStato lo scorso aprile, dopo un lungo asilo presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra, secondo il governo Usa sarà processato da un tribunale d’Oltreoceano. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo: “Importante che venga sanzionato dalla giustizia”.Continua a leggere

Scherma - Mondiali 2019 : Italia in semifinale nella spada femminile a squadre! Battuti Gli Stati Uniti : Grandissima prestazione delle spadiste azzurre, che volano in semifinale nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Il quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici prosegue il proprio cammino grazie alla vittoria nei quarti di finale per 25-22 contro le ormai campionesse uscenti degli Stati Uniti. Le nostre portacolori hanno saputo quindi superare delle avversarie molto forti ...

Missione spaziale Apollo 11 - Stati Uniti in festa : Trump riceve Aldrin - Collins e la famiGlia Armstrong alla Casa Bianca [FOTO] : Stati Uniti d’America in festa per celebrare il 50° anniversario della Missione spaziale Apollo 11. Due astronauti dell’Apollo 11 e i familiari del terzo ricevuti alla Casa Bianca, l’obelisco del Washington Monument illuminato di sera come il razzo Saturn V in uno show spaziale, la tuta di Neil Amstrong restaurata e nuovamente esposta al pubblico dopo 13 anni: sono alcune delle iniziativa con cui l’America celebra il ...

L’Iran dice che non è vero che Gli Stati Uniti hanno abbattuto un suo drone : Il governo dell’Iran – nella persona del viceministro degli Esteri, Abbas Araqchi – ha smentito che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un suo drone nello stretto di Hormuz. L’abbattimento era stato annunciato dal presidente statunitense Donald Trump, secondo cui la portaelicotteri