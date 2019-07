Consip | il gip di Roma dice no ad archiviazione per Tiziano Renzi | fissata camera di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il gip diha respinto la richiesta di, nell’ambito dell’inchiesta, per, padre dell’ex presidente del consiglio per l’accusa di traffico di influenze illecite. Il giuGaspare Sturzo ha fissato ladi consiglio per il prossimo 14 ottobre.La procura capitolina aveva sollecitato l’il 25 ottobre scorso. Nel documento per gli inquirenti scrivevano che le ricostruzioni del padre dell’ex premier rese in Procura aquando venne interrogato erano “largamente inattendibili“. Anche perché le risposte erano state fornite nella veste di indagato, quindi con la facoltà di non dire la verità. Il 3 marzo 2017 papàdichiarò di non aver “mai preso soldi”, che si tratatva “di un evidente caso abuso di cognome”, di non aver mai incontrato Alfredo Romeo, l’imprenditore napoletano finito nei guai a Napoli per corruzione né di ...

