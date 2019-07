Brexit,Barnier ai 27: pronti a no deal

La richiesta del premier britannico, Boris Johnson, per ottenere modifiche all'accordo di uscita dalla Ue sono "inaccettabili". Così il caponegoziatore, in una mail inviata ai rappresentanti degli altri 27 Stati membri L'affermazione che per raggiungere un accordo è necessario eliminare la rete di sicurezza al confine con l'Irlanda è inaccettabile e comunque non rientra nel mandato del Consiglio europeo,scrive. "Il nonon sarà mai una scelta dell'Ue ma dobbiamo esserea tutti gli scenari", afferma.(Di giovedì 25 luglio 2019)