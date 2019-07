Bimba di 8 anni incastrata sotto lo scivolo gonfiabile | muore soffocata

Bimba di 8 anni resta incastrata sotto lo scivolo gonfiabile : morta soffocata : Lo scivolo gonfiabile sul quale stava giocando ha ceduto ed è morta. Una Bimba di 8 anni è stata schiacciata dal peso di uno scivolo acquatico con il quale si stava divertendo in...

Fecondazione : compie 41 anni la prima “Bimba in provetta” : Il 25 luglio 1978 in Inghilterra nasceva Louise Brown, la prima bambina concepita “in provetta”. In 41 anni la procreazione medicalmente assistita ha fatto grandi passi avanti e ha portato alla nascita di oltre 8 milioni di bimbi in tutto il mondo. Louise Brown è nata all’Oldham General Hospital, nel Regno Unito: è stata concepita con una Fecondazione in vitro eseguita da un ovocita raccolto da ciclo naturale (la mamma aveva un ...

Bimba di sei anni lasciata sola in casa di notte scende e inizia a vagare per la città - il papà era andato a trovare la giovane amante : Una Bimba di sei anni è stata trovata girovagare per le strade di Roma in piena notte. A fermare la piccola e cercare di consolarla è stato un uomo che per caso ha incrociato la piccola. La piccola era impaurita e piangeva. I carabinieri sono riusciti a ricostruire l’accaduto. La bambina, appena si era addormentata, era stata lasciata sola dal padre, un peruviano 28 enne, che era andato a trovare l’amante. La bambina intorno alle ...

Meningite - salgono a 10 i casi nelle Marche in un mese : tra di loro una Bimba di 8 anni : Continua l'allarme Meningite virale nelle Marche, dove si sono registrati 10 casi nell'ultimo mese, di cui 6 solo a Senigallia. Lo ha reso noto l'Asur con una nota ufficiale. I pazienti hanno tutti di età compresa tra i 22 e i 40 anni e tra di loro c'è anche una bambina di 8 anni. Un caso anche a Palermo, dove una donna di 38 anni è stata ricoverata con febbre alta e mal di testa e ora è in gravi condizioni.Continua a leggere

Bimba 4 anni rischia d'annegare : è grave : Una Bimba di 4 anni è sfuggita al controllo dei genitori e ha rischiato di annegare nella piscina di un centro vacanze a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. La piccola è stata notata da uno dei bagnanti, dopo alcune ricerche, con il volto sott'acqua: i soccorritori del 118e della Croce verde l'hanno rianimata con massaggio cardiaco. Poi è stata intubata e trasferita in eliambulanza,in condizioni molto gravi,al materno ...

Cade nell’idromassaggio e rischia di annegare. Gravissima Bimba di 4 anni : Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio, nelle piscine di un noto villaggio turistico nelle Marche. Una bambina di solo 4 anni è caduta dentro una delle vasche idromassaggio: ha rischiato di annegare e ora è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, stando a quanto fanno trapelare i medici, sono gravissime. Ci troviamo a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, il fatto è accaduto subito dopo pranzo, intorno alle 13. Le motivazioni sono ...

Fermo - Bimba di 4 anni rischia di annegare nella vasca idromassaggio del villaggio : gravissima : Erano circa le 13 di domenica quando la piccola, per motivi ancora tutti da chiarire, è sfuggita all'attenzione dei parenti ed è caduta nella vasca del centro vacanze di Porto Sant'Elpidio, finendo poi con la testa sott'acqua. Soccorsa dai presenti, non ha ripreso conoscenza, ed è stata trasporta con l'elicottero in ospedale.Continua a leggere

Tamponamento in autostrada : roulotte in mille pezzi e incidenti a catena. Bimba di 5 anni in coma. : Clamoroso Tamponamento sull’autostrada A4. Ieri pomeriggio due auto, di cui una con una roulotte al traino, si sono scontrate creando un impatto esplosivo e dando vita ad un altro sinistro, che ha causato ben sette feriti e coinvolto tre mezzi. La fortuna, in uno scenario così apocalittico a guardare le foto delle vettura, è che alla fine, tra le lamiere sparse ovunque sull’asfalto, non ci sia stata nemmeno una vittima. Un particolare da non ...

Picchia Bimba di 2 anni davanti a tutti : arrestata baby sitter/ Torino - violenza choc : Episodio choc a Torino: baby sitter Picchia una bimba di due anni davanti ai passanti, arrestata per maltrattamenti e lesioni. Le ultime notizie.

Tata picchia Bimba 2 anni - arrestata : 15.03 Una baby sitter è sTata arresTata dai carabinieri a Torino, con l'accusa di avere ripetutamente picchiato, in un giardinetto del quartiere San Salvario, la bimba di 2 anni che le era sTata affidata. La bambina, colpita al volto, è sTata porTata all'ospedale Regina Margherita, dove ora è in osservazione. I carabinieri sono stati chiamati da alcuni passanti, che hanno visto la donna colpire più volte la bambina nel passeggino. Ai ...

Sono punture di insetti! Botte a Bimba di 2 anni - baby sitter arrestata a Torino si difende : Una baby sitter è stata arrestata dai carabinieri a Torino con l'accusa di avere ripetutamente picchiato la bambina di due anni che le era stata affidata. La bimba, colpita al volto in un giardinetto del quartiere San Salvario del capoluogo piemontese, è stata portata all'ospedale Regina Margherita, dove attualmente è in osservazione. La donna arrestata è una trentottenne di origine romena che vive a Torino e che per il momento dovrà rispondere ...

Bimba in coma a 5 anni - medici vogliono staccare la spina. I genitori : «Portatela in Italia» - sì del Gaslini : La piccola Tafida come Charlie e Alfie: una Bimba di 5 anni, Tafida Raqeeb, è ricoverata al Royal London Hospital in gravi condizioni. La bambina è in coma e i genitori, disperati,...

Bimba di 6 anni muore al campo da golf : «Colpita da una pallina durante la partita del papà» : Tragedia su un campo da golf negli Stati Uniti. Una bambina di appena 6 anni, Aria Hill, è morta dopo essere stata colpita da una pallina lanciata da suo padre Kellen, che stava guardando...

Dramma sul campo da golf! Bimba di 6 anni uccisa da una pallina lanciata dal padre : Quando il padre ha deciso di portarla con lui sul campo da golf per farla divertire e trasmetterle la passione per quello sport non avrebbe mai immaginato che quella giornata si sarebbe trasformata in una Dramma a causa di un semplice gesto fatto migliaia di volte: lanciare una pallina con una mazza. La figlia, una bambina di soli 6 anni, è morta dopo essere stata colpita accidentalmente da una pallina da golf lanciata proprio dal padre. La ...