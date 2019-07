Torino | Mazzarri non si fida | “Col Debrecen la gara più insidiosa | non dobbiamo subire

Formazioni Torino-Debrecen - le scelte di Mazzarri per l’Europa League : Belotti guida l’attacco [FOTO] : EUROPA League – Vigilia di Europa League per il Torino di Walter Mazzarri, che domani alle ore 21 affronterà al “Moccagatta” di Alessandria gli ungheresi del Debrecen. La squadra magiara arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato gli albanesi del Kukesi nel doppio confronto del primo turno (3-0 in casa, 1-1 in trasferta). Il Debrecen è una squadra da non sottovalutare perché ha iniziato prima la preparazione, visto ...

Torino - Mazzarri si riscopre centrocampista : l’allenatore si cimenta nei palleggi - ma… [VIDEO] : Il Torino continua ad allenarsi a Bormio, in attesa della prima partita ufficiale della stagione. Il 25 luglio, infatti, ci sarà il debutto in Europa League ad Alessandria contro la vincente di Debreceni-Kukesi (andata 3-0). Duro lavoro per i calciatori granata, anche se non mancano i momenti di relax. In uno di questi è stato l’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, a concedere un divertente siparietto. Il tecnico toscano si è ...

Torino - Mazzarri cambia : le indicazioni sul modulo arrivano da Iago Falque : “So che il numero 10 lo hanno portato grandissimi giocatori al Torino, ci tenevo davvero. E’ una cosa che ti dà grande responsabilità. Sono contento di averlo”. Sono le dichiarazioni di Iago Falque, l’attaccante parla ai microfoni di Sky Sport nel giorno della presentazione delle nuove maglie del Torino. Indosserà la maglia numero 10 vestita in passato di una leggenda come Valentino Mazzola. “Stiamo lavorando ...

Torino - Mazzarri preoccupato in vista del match di Europa League : Lavoro in casa Torino in vista del primo impegno in Europa League previsto in agenda il 25 luglio: “Non mi e’ mai capitato di avere solo tre settimane di tempo per preparare la prima partita importante della stagione, perfino quando ero alla Sampdoria ne avevo avute 5 – ha detto il tecnico Walter Mazzarri, a Torino Channel – per questo dobbiamo essere bravi a gestire i carichi di lavoro, per non fare ...

Torino in Europa League - Urbano Cairo lancia Mazzarri : "Col 3-4-3 arriverà un attaccante. Tre belle ipotesi" : La qualificazione del Torino ai preliminari di Europa League, per effetto della squalifica del Milan, "è un punto di partenza e non di arrivo". Il presidente granata Urbano Cairo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sprona i suoi giocatori e "lancia" Walter Mazzarri: sarà una squadra d'assalto,

Torino - il presidente Cairo a 360° : dal rinnovo di Mazzarri al super colpo di mercato per l’Europa : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha raccontato la sua squadra a “La Gazzetta dello Sport”. Il numero uno granata fa un bilancio della stagione: “Soddisfazione per l’ottimo campionato scorso: 63 punti e vittorie prestigiose con squadre che ci hanno preceduto, Atalanta, Inter, Milan… Negli ultimi 15 anni chi ha fatto 63 punti mai è rimasto fuori dall’Europa. Il fato ha rimesso a posto le cose. Spiace per il ...

Torino - Mazzarri gradimento totale per Simone Verdi : l’offerta di Cairo - la cifra : Torino, interesse per Simone Verdi Il Torino è alla ricerca di un attaccante che sia adatto al gioco di Mazzarri e come riporta l’edizione odierna di Tuttosport i granata hanno più di un profilo nel mirino. Il profilo più gradito sembra proprio quello di Simone Verdi. Il Mattino riporta le cifre del possibile affare: De Laurentiis vuole almeno 25 milioni per privarsi del giocatore, la stessa cifra investita dalla società azzurra per ...

Tuttosport : Il Torino di Mazzarri vuole Verdi per supportare Belotti in attacco : Il Torino di Walter Mazzarri pensa a come rinforzarsi e sembra che guardi di buon occhio a Simone Verdi, trequartista del Napoli che viene da una stagione in cui, certo, non ha brillato. Mazzarri ha fatto il suo nome come rinforzo ideale per agire alle spalle di Belotti e aumentare il potenziale offensivo della squadra. Lo riferisce Tuttosport. Per Verdi c’è anche un interessamento da parte dell’Atalanta, che gradirebbe inserirlo ...

