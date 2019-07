Scherma | i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali 2019 | tutte le classifiche | Italia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Idisi sono chiusi con un bilancio che non è stato positivo per l’, ma i risultati ottenuti sono stati comunque importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata che si è appena conclusa al Syma Center di Budapest (Ungheria) verrà ricordata per la casella zero affianco al numero di ori, come non accadeva addirittura da Losanna 1987. Una competizione che però non ha rappresentato una disfatta totale, perché i podi ottenuti nelle gare a squadre hanno permesso all’di accumulare punti importanti nel percorso di qualificazione olimpica, in cui questirappresentavano una tappa cruciale. Al momento, in base al piazzamento nei, l’sarebbe infatti virtualmente qualificata inle gare di Tokyo 2020. I criteri di qualificazione prevedono che le prime quattro squadre delFIE ...

LucaDiM85020678 : RT @giomalago: L'#ItaliaTeam della #scherma ancora sul podio ai Mondiali di #Budapest2019. Bronzi iridati a squadre per gli sciabolatori e… - SPattuglia : RT @giomalago: L'#ItaliaTeam della #scherma ancora sul podio ai Mondiali di #Budapest2019. Bronzi iridati a squadre per gli sciabolatori e… - marcocherubini : RT @giomalago: L'#ItaliaTeam della #scherma ancora sul podio ai Mondiali di #Budapest2019. Bronzi iridati a squadre per gli sciabolatori e… -