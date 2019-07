Redmi guarda con attenzione al mercato delle smart TV | visto il successo di Xiaomi

Guardate come scatta lo smartphone Redmi con fotocamera da 64 megapixel : Redmi ha pubblicato qualche ora fa il primo sample ufficiale del suo prossimo smartphone dotato di una fotocamera principale da ben 64 megapixel . L'articolo Guardate come scatta lo smartphone Redmi con fotocamera da 64 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Guardate quanto è tosto Redmi K20 Pro Avengers Edition in queste foto : In occasione dell'evento di lancio di Redmi K20 pro, Xiaomi ha parlato anche di un'edizione limitata dedicata ai personaggi di The Avengers. Eccola in foto L'articolo Guardate quanto è tosto Redmi K20 Pro Avengers Edition in queste foto proviene da TuttoAndroid.