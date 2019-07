Manila Gorio piccante in spiaggia con Chando Erik Luna

Manila Gorio e Chando avvistati insieme in vacanza in Grecia : E' scoppiata ormai la passione travolgente tra Manila Gorio e Chando Erik Luna, personaggi che abbiamo imparato a conoscere meglio grazie all'ultima edizione dell'Isola dei famosi e in particolar modo per le ospitate che successivamente hanno fatto nei salotti del pomeriggio di Barbara D'Urso, dove si sono innamorati. I due sono stati beccati insieme in atteggiamenti decisamente intimi durante la loro vacanza in Grecia, così come raccontato ...

