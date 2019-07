Manca poco e TIM e Vodafone condivideranno le torri per la rete 5G in Italia

Avengers : Endgame - Manca poco per superare Avatar! : Avengers: Endgame, al nuovo film dei Marvel Studios manca poco per raggiungere finalmente il record di Avatar ed entrare nella storia del cinema. Avengers: Endgame continua a incassare milioni e nell’ultimo weekend si è avvicinato ancora di più al superamento di Avatar come il miglior incasso di sempre… La pellicola è tornata nelle sale per riuscire a ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, manca poco per superare Avatar!L'articolo ...

Formula 1 – Manca poco alle qualifiche - ma Hamilton pensa a… Wimbledon : l’augurio social è speciale [FOTO] : Lewis Hamilton e la speciale amicizia con Serena Williams: il messaggio per la tennista statunitense a poche ore dalla finale di Wimbledon alle 15 di questo caldo sabato di luglio, gli appassionati di sport saranno combattuti tra due importantissimi eventi: la finalissima femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Club, e le qualifiche del Gp di Silverstone. In particolar modo i ...

Cessione Sampdoria - l’ex presidente Enrico Mantovani : “Manca poco al The End” : Sembra essere sempre più vicino il cambio di proprietà in casa Sampdoria. Il gruppo di Gianluca Vialli appare sempre più vicino all’acquisto della società blucerchiata. A sbilanciarsi nelle ultime ore anche l’ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani: “In teoria dovrebbe mancare poco al THE END”. I tifosi doriani si sono scatenati alla notizia che Gianluca Vialli ha iniziato a seguire su Instagram la Sampdoria. ...

Manca poco per rivivere la “Revolution” che hanno creato i Beatles nella storia della musica mondiale : “Revolution The Beatles musical” sarà in Sicilia il 30 luglio al Teatro di Verdura di Palermo ed il 31 luglio

Bollette luce e gas - Manca poco alla 'rivoluzione' : attenti a queste telefonate : Tra meno di un anno i consumatori saranno obbligati ad abbandonare il mercato tutelato. Secondo Confcosumatori non è raro...

Tour de France – Vincenzo Nibali tira un sospiro di sollievo : “l’ho scampata bella - c’è Mancato poco” : Il corridore della Bahrain-Merida ha commentato la caduta avvenuta nel finale della prima tappa, che ha visto protagonista Groenewegen La prima tappa del Tour de France ha regalato sorprese e colpi di scena, uno su tutti la vittoria di Mike Teunissen riuscito a battere in volata nientemeno che Peter Sagan. Marco Bertorello / AFP L’olandese ha messo la propria ruota davanti a quella dello slovacco, prendendosi così anche la prima ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano in quarantena - Manca poco alla missione Beyond : Il 28 giugno inizierà la quarantena per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano: tra 2 giorni entrerà nella fase di semi-isolamento che segna il primo passo verso la missione Beyond, che lo vedrà al comando della Stazione Spaziale Internazionale. La fase di isolamento vera e propria inizierà il 3 luglio, quando l’equipaggio si trasferirà in Kazakistan, nella base di lancio russa dalla quale il 20 luglio partirà la Soyuz ...

Manca poco per un por**! Lo scatto troppo sexy de Le Donatella : Le Donatella si fanno immortalare in lingerie di pizzo super sexy e su Instagram si grida "al por**". Il duo Le Donatella, formato dalle gemelle Silvia e Giulia Provvedi, negli ultimi anni sta decisamente spopolando. Le due sorelle hanno cominciato come cantanti e poi si sono date ai reality show, confermandosi perfette per stare davanti all’obiettivo delle telecamere 24 ore al giorno. Inoltre, anche grazie a Instagram, dove hanno ...

Sarri Juventus - ormai Manca poco : ecco i dettagli del contratto : Sarri Juventus – Siamo agli sgoccioli della questione allenatore Juventus, il nuovo tecnico bianconero al 90% sarà Sarri. A meno che non ci siano clamorosi risvolti sul fronte Guardiola (che su Twitter continua a farla da padrone tra i tifosi bianconeri), l’ex Napoli sarà il successore di Allegri. Il giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato […] More

Alvaro Bautista Superbike - GP Spagna 2019 : “Dedico la vittoria a mio nonno - è Mancato da poco” : Alvaro Bautista ha vinto la gara-1 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Ducati ha dominato sul tracciato di Jerez con una disinvoltura fuori dal comune, ha impresso un ritmo insostenibile per tutti gli avversari e ha tagliato il traguardo con quasi dieci secondi di vantaggio su Michael van der Mark, riuscendo anche ad allungare in classifica generale su Jonathan Rea che si è dovuto accontentare della terza ...

Possibile data di presentazione del Samsung Galaxy Note 10 : Manca molto poco : Ci stavamo giusto chiedendo perché le indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy Note 10 si fossero fatte tanto insistenti, ed adesso sappiamo darvi la spiegazione: il phablet di prossima generazione sarà presentato il 10 agosto, data rispetto alla quale mancano appena due mesi (come riportato da 'PhoneArena.com'). Saranno due i modelli in corsa: il Samsung Galaxy Note 10 con schermo da 6.3 pollici e tripla fotocamera principale ed il ...

Il Divide Tour di Ed Sheeran è sbarcato in Europa : Manca poco all’arrivo in Italia! : Can't wait <3 The post Il Divide Tour di Ed Sheeran è sbarcato in Europa: manca poco all’arrivo in Italia! appeared first on News Mtv Italia.