Gaetano a Sky | ” Faró di tutto per questa maglia | é un sogno indossarla”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Gianlucaé stato intervistato da Sky Sport al termine dell’amichevole con la Cremonese nella quale è rimasto in campo per 90 minuti. Queste le parole del centrocampista del Napoli : “Abbiamo affrontato una squadra forte che lo scorso anno ha sfiorato i play-off e che è destinata a vincere il prossimo campionato di Serie B. Sto facendo di perquello che mi chiede il mister, allenandomi sempre al massimo e cercando di dare sempre il massimo. Amo Napoli e farei diper” Leggi anche : Fedele: “Elmas non è dinamico, troppo lento. ADL e Ancelotti dicono di voler vincere…” Radio Marte – Icardi-Napoli, trattativa rallentata: il problema, i dettagli Hysaj, l’agente tuona: “Il suo tempo al Napoli è finito! Il club deve sapere per evitare problemi in futuro. Parlerò con Giuntoli a Dimaro: tante squadre interessate…” La SSC ...

napolimagazine : SKY - Napoli, Ancelotti: 'Gara soporifera, Gaetano? Valuteremo insieme, Elmas ha entusiasmo e qualità, Verdi vuole… - rosapetrazzuolo : SKY - Napoli, Ancelotti: 'Gara soporifera, Gaetano? Valuteremo insieme, Elmas ha entusiasmo e qualità, Verdi vuole… - petrazzuolo : SKY - Napoli, Ancelotti: 'Gara soporifera, Gaetano? Valuteremo insieme, Elmas ha entusiasmo e qualità, Verdi vuole… -