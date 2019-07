«Fast & Furious Presents | Hobbs & Shaw» | Luke e Deckard vanno da soli

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019)stanno per tornare, ma questa volta non in compagnia di Toretto; company: dall'8 agosto arriva nelle sale italiane, il film spin-off dalla saga ad alta velocità. Dopo otto film e quasi 5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, infatti, il franchise ha aperto la strada a uno spin-off tutto dedicato a due personaggi centrali come il poliziotto tutto muscolie il delinquente in cerca di vendetta (per il fratello), interpretati rispettivamente da Dwayne Johnson e Jason Statham, che agiscono “da”, staccandosi dalla star diVin Diesel: questa volta, il suo Dom Toretto non c’è. Ci sono in compenso delle new entry, Idris Elba che interpreta il villain cyborg e Vanessa Kirby (la principessa Margaret di The Crown) nei panni, coraggiosa ...

acmilan : #ICC2019 Kick-off is fast approaching. Are you ready? ?????? Ci siamo ragazzi, siete pronti per il nostro debutto? ????… - repubblica : Incidente sul set di 'Fast&Furious 9', grave stuntman [news aggiornata alle 20:41] - WeCinema : “Vivo la vita 1/4 di miglio alla volta” Oggi #18luglio facciamo tanti auguri a #VinDiesel, che compie 52 anni! ?? Vo… -