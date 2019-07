Conte fa sempre più l' equilibrista E ora i problemi arrivano dal M5S

Tav : Conte - ‘con Ue e Parigi sempre sostenuto volontà ridiscuterla’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “In ogni occasione di interlocuzione con i partner francesi e le istituzioni europee ho sempre sostenuto con chiarezza la volontà dell’Italia di ridiscutere l’opera, nell’interesse del Paese, non mio personale, e dei cittadini italiani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera.L'articolo Tav: Conte, ‘con Ue e Parigi ...

Tav - Salvini : “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. Partiti dei ‘no’ sempre meno” : “Avete visto? Abbiamo convinto il presidente Conte che la Tav serve e va fatta. Bene così. I Partiti dei ‘no’ sono sempre meno”. A dirlo, in diretta Facebook, il giorno dopo l’annuncio di Giuseppe Conte di voler dare il via libera all’Alta velocità Torino-Lione, il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L'articolo Tav, Salvini: “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. ...

Dries Mertens : “Dobbiamo essere Contenti del nostro livello - ma non dobbiamo acContentarci - vogliamo essere sempre più forti” : Dries Mertens, idolo dei tifosi del Napoli nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli ha elogiato la società: “La società sta crescendo, dobbiamo essere felici di dove siamo, non dobbiamo accontentarci abbiamo ancora dei passi in avanti. L’anno scorso con Fabiàn abbiamo fatto un grande acquisto. dobbiamo continuare a comprare calciatori di qualità che possono aiutare la squadra a crescere.” Leggi ...

Federica Pellegrini - Mondiali nuoto 2019 : “Sono Contenta della prestazione - rompere la tensione è sempre dura” : Federica Pellegrini, nella notte italiana, si è qualificata per le semifinali dei 200 stile libero dei Mondiali di nuoto, dove difende il titolo conquistato due anni fa a Budapest, firmando il quinto tempo in 1’56″81. Sono tante le rinunce e le assenze, sulle quali spiccano quelle di Ledecky e dell’australiana Emma McKeon. Così l’azzurra a fine gara al sito federale: “Sono contenta della prestazione. Ho nuotato ...

E sempre alta tensione tra Salvini e Di Maio. E Conte a lavoro su Autonomia : La visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella viene interpretato - sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle - come un passaggio significativo non solo per quanto riguarda il ruolo del commissario Ue. Se ci sara' la crisi la parola passera' al Capo dello Stato, sara' lui il garante, ha sottolineato lo stesso Salvini. Al momento il Quirinale non avrebbe ...

Sea Watch - Giuseppe Conte e l'assist a Matteo Salvini : "Sempre pronti a intervenire" : Matteo Salvini gli ha scritto una lettera per chiedergli di intervenire sul caso della Sea Watch e il premier Giuseppe Conte gli ha risposto così: "Comprendo lo stallo che si è venuto a creare, il premier è sempre disponibile ad intervenire" in soccorso ai propri ministri, "nel Consiglio europeo sia

Inter - Conte ha sentito Wanda : sempre più probabile la cessione di Icardi : La questione Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter in vista della prossima stagione. Il centravanti argentino ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi più per motivi extracampo che per quanto fatto sul rettangolo dal gioco. A metà febbraio la società nerazzurra ha deciso di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic. Dopo questo provvedimento l'attaccante non è sceso in campo per un mese e mezzo, tornando ad ...

Giuseppe Conte sempre più irritato - Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno coinvolto nel rimpasto : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato perché nessuno gli ha parlato del rimpasto di governo. Il dibattito sul giro di poltrone, infatti, continua mentre lui, che ha chiesto trasparenza e lealtà, non è stato coinvolto. Luigi Di Maio dice di non averne parlato con Matteo Salvini ma si

Conte avverte i partner di maggioranza - collaborate o lascio. Sempre caos governo : Un ultimatum alle forze di maggioranza e ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini: basta polemiche elettorali, dice Giuseppe Conte, decidete che fare per andare avanti con il "governo del cambiamento" serve "leale collaborazione". Se mancherà e se le risposte non saranno rapide (ma non c'è una scadenza precisa) il presidente del Consiglio potrebbe dimettersi. Conte convoca i giornalisti a palazzo Chigi per provare a riprendere la scena dopo ...

Inter - Conte : 'Kantè è un calciatore speciale - sempre con il sorriso' : Nell'ambiente nerazzurro impazzano le ipotesi relative a chi sarà il grande colpo per mister Antonio Conte, quel centrocampista in grado di contribuire al salto di qualità della squadra nella zona mediana del campo. Alla domanda su quale sia stato il giocatore più forte allenato da lui al Chelsea, Conte ha risposto col nome probabilmente più inaspettato. Tutti (o quasi tutti) credevano forse di sentir elogiare il piede fatato di Eden Hazard, ma ...

Inter - Steven Zhang saluta Spalletti : "Sarai sempre il mio allenatore". Ma ora arriva Conte : "Un allenatore, un insegnante, un amico". Su Instagram il presidente Steven Zhang saluta così Luciano Spalletti, con commozione", pochi minuti dopo l'addio ufficiale all'Inter. "Hai sempre dato il massimo, sotto la pioggia o sotto il sole. Questi 2 anni di avventura significano molto per l'Inter e

Conte : “Io commissariato da Salvini? No - è sempre stato nel governo. Flat tax? Non abbiamo ancora parlato di manovra” : Non si sente commissariato da Matteo Salvini perché il segretario della Lega “ha sempre fatto parte delle forze del mio governo”. Dice di essersi tenuto lontano dalla campagna per le Europee e quindi lascia ai due partiti che lo sostengono eventuali commenti. E a chi gli chiede qualcosa della Flat tax da 30 miliardi risponde: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica”. Il presidente del Consiglio ...

