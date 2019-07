Come funziona alla Nasa la torre di controllo del sistema solare

Fonte : wired

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il pensiero che un asteroide possa colpire la Terra non è forse ricorrentealtri, eppure il tema dei near earth objects è fondamentale anche per l’uomo comune. Gli asteroidi hanno colpito la Terra in passato, in futuro capiterà ancora ma è decisivo saperee quando. In questo video del format Watcher of the unseen, la fisica del Jet Propulsion Laboratory dell’ente spaziale statunitense Marina Brozovic spiegasi lavora per intercettare i corpi celesti in grado di impattare sul pianeta e perché, oltre al mandato scientifico, c’è anche una passione profonda per le grandi domande sull’universo a motivare questo straordinario sforzo.ladidelWired.

beppe_grillo : #ROMA: PIU' RICICLI PIU' VIAGGI! Un bonus speciale per l’acquisto dei biglietti #ATAC per chiunque ricicli la… - SuperQuarkRai : La dieta mediterranea è molto salutare, grazie soprattutto a un ingrediente poco conosciuto: il licopene. Dov'è e c… - AndreaMarcucci : La commissione costi benefici funziona così: per farne parte devi essere assolutamente contrario alla #Tav. Chi ha… -