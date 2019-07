Caterina la Grande | in arrivo la miniserie tv con Helen Mirren

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Niccolò Sandroni Il prossimosuccesso della coppia HBO-Sky sarà unatv sula, con protagonista il premio OscarDopo il successo mondiale di Chernobyl, il piano di co-produzione tra HBO e Sky prevede unatv sula. “Sono sopravvissuta mezzo secolo in un mondo che non mi vuole, sarebbe un errore terribile mettersi contro di me”. Le parole della protagonista nel trailer, accompagnate dalla canzone dei Peaches - Boys Wanna Be Her, presentano il prossimo tormentone del panorama seriale:la. Si tratta di unatv incentrata sulla famosa imperatrice illuminata di Russia, salita al trono nel 1762 dopo aver realizzato un colpo di Stato ai danni del marito, lo zar Pietro III. La sovrana, con il suo governo propenso a seguire i principi illuministi, inaugurò un periodo di dispotismo ...

