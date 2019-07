Ruba in un supermercato | il titolare lo scopre e prende una decisione incredibile

Fonte : baritalianews

(Di martedì 23 luglio 2019) Un uomo si è recato in une, muovendosi tra gli scaffali, hato un po’ di merce. Poichè i titolari dei supermercati, purtroppo, sano abituati ad avere a che fare con gente che, era stato messo in allerta da alcuni atteggiamenti sospetti che stava avendo il cliente e per questo lo ha seguito accorgendosi che, in effetti, stavando. Quando lo ha colto in flagranza di reato il signore si è scusato spiegando tra le lacrime il motivo che lo aveva spinto are: era senza lavoro con tre figli piccolissimi a cui dare da mangiare e la moglie in coma. L’uomo era davvero disperato. Allora il direttore delha contattato ile dopo aver un po’ discusso hanno preso una: lo hanno assunto. Questa vicenda è accaduta in Malesia. Il direttore del, Radzuan Ma’asan, ha dichiarato così: “Quando lo ...

Alessan82811241 : @giuliaselvaggi2 Chissà se il pensionato tal dei tali che ruba un pezzo di formaggio al supermercato perché non può… - 50GENNY : @anis_epis @repubblica e chi ruba in un supermercato -per fame- stà in galera?? - Fedele233Fedele : I LADRI COME LUI CHE HANNO FATTO UNA VITA NEL LUSSO,VENGONO PREMIATI ,SE UN POVERETTO NN HA DA MANGIARE,E RUBA QUAL… -