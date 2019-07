Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sarà un mercoledì dineiper loproclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil. I sindacati hanno respinto la richiesta di rinvio da parte del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli e hanno confermato anche la protesta nel trasporto aereo prevista per il 26 luglio.quindi sarà una giornata difficile per chi viaggia in treno, autobus e metropolitana, e ci saranno problemi anche per il trasporto marittimo e per la viabilità sulle autostrade. Venerdì poi si replica con la paralisi nei cieli (per quattro ore). Toninelli ha provato a chiedere una sospensione della protesta, dopo un lunedì segnato dall'incendio doloso alla stazione di Rovezzano (Firenze) che ha diviso l'Italia in due.Ma per i sindacati "le ragioni della mobilitazione di domani e di venerdì rimangono tutte valide, nonostante il ministro si sia reso disponibile a convocare una serie ...

GiuseppeConteIT : Migliaia di viaggiatori oggi sono stati messi in difficoltà da un incendio alla linea ferroviaria vicino Firenze ch… - ilfogliettone : Oggi disagi nei trasporti: sciopero treni, bus, metropolitane - - Morvenna1 : RT @GiuseppeConteIT: Migliaia di viaggiatori oggi sono stati messi in difficoltà da un incendio alla linea ferroviaria vicino Firenze che s… -