Meteo | tra poche ore il caldo record | Ecco le città più pericolose | l' allarme

Meteo - altra ondata di caldo record : ecco le città da bollino rosso : Un’altra ondata di caldo record. Stando alle previsioni degli esperti Meteo, il possente assalto dell’anticiclone africano su mezza Europa sta provocando un clima infuocato e molta afa anche su molte regioni del nostro Paese e oggi, 23 luglio, il termometro continuerà a salire. Come previsto nei giorni scorsi, quella in corso sarà una settimana caldissima in tutta la penisola, da Nord a Sud, con alcune zone in cui si raggiungeranno punte ...

La relazione tra Meteo estremo e cambiamenti climatici : il caso della Groenlandia e dei cani da slitta che camminavano nell’acqua : Gli eventi meteo estremi stanno diventando sempre più comuni. Recentemente, un’ondata di caldo record in Groenlandia è diventata virale grazie all’immagine di cani da slitta che camminavano nell’acqua lì dove avrebbe dovuto esserci del ghiaccio. La foto è stata scattata da Steffen Olsen dell’Istituto meteorologico Danese. I ricercatori dovevano recuperare i loro strumenti di monitoraggio e le loro stazioni meteo nella Groenlandia ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Meteo : soffia il maestrale al centro-sud - forte peggioramento al nord stasera : La perturbazione che ieri sera ha abbandonato l'Italia, dopo aver portato anche qualche isolato fenomeno violento, ha lasciato alle sue spalle clima molto gradevole e raffiche di vento abbastanza...

Meteo weekend - tra Sabato e Domenica ondata di temporali - grandine e vento : Dopo la sventagliata atlantica che ha portato temporali e grandinate eccezionali sull'area adriatica, una nuova...

Previsioni Meteo - adesso l’Estate entra davvero in crisi : sarà un Luglio da incubo - forte maltempo e niente più caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: ...

Meteo : domani pesante maltempo - perturbazione attraversera' quasi tutta Italia : Le condizioni del tempo sul Mediterraneo stanno rapidamente mutando grazie ad un sensibile stravolgimento del quadro barico in tutta Europa, il quale sarà determinante nei prossimi giorni nel tenere...

La Stazione Meteo di Vigna di Valle selezionata dalla WMO tra le “ultracentenarie da valorizzare e preservare” [FOTO] : La Stazione Meteorologia di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, e’ stata selezionata dall’organizzazione mondiale di Meteorologia delle Nazioni unite (World Meteorological Organization – Wmo), tra le stazioni ultracentenarie da identificare, valorizzare e preservare. Operativa dal 1910, fornisce dati in tempo reale sulle condizioni atmosferiche. Le misurazioni riguardano un ampio spettro di valori di temperatura, pressione, ...

Previsioni del tempo Pro mostra il Meteo nel mondo con un radar in tempo reale : Previsioni del tempo Pro è un'applicazione che fornisce le Previsioni meteo aggiornate ogni ora e offre un'anteprima per i prossimi 10 giorni. Il radar meteo mostra in tempo reale la situazione del vento, temperatura, umidità, onde, precipitazioni, nuvole, pressione e correnti, mentre un grafico mostra l'evoluzione di questi parametri per i giorni successivi. L'articolo Previsioni del tempo Pro mostra il meteo nel mondo con un radar in tempo ...

Meteo - Paolo Sottocorona : "Riscaldamento globale - cosa può accadere tra 10 anni" : «Parliamo del tempo?». Paolo Sottocorona ci è abituato. Fiorentino, classe '47, ingegnere, è il gran visir del Meteo di La7, spalmato in tutto il palinsesto da Coffee Break all' Aria che tira. Se un giornalista lo chiama, soprattutto nel cuore della stagione estiva, lui pensa che sia a caccia di pre

Il cielo del mese di luglio - tra una nuova eclissi di Luna e le prime Meteore d’estate : cielo limpido e temperature piacevoli anche a notte fonda: è tutto quel che serve per cogliere il massimo del cielo estivo. E allora raggiungete l’osservatorio più vicino, imbracciate il telescopio o, se non ne possedete uno, rispolverate il vostro vecchio binocolo e seguite i nostri consigli per non perdervi le migliori vedute di questo mese. Luna protagonista Il calendario di luglio offre ben due momenti dedicati interamente al nostro ...

Previsioni Meteo - caldo africano da record/ Tregua nel weekend - poi altra ondata... : Previsioni meteo, caldo africano da record: Tregua nel weekend, poi altra ondata di afa. Bollino rosso in 16 città fra cui Milano, Roma e Napoli,

Meteo - allerta caldo : picco delle temperature - tra oggi e domani giornate da bollino rosso : Tra giovedì e venerdì le temperature raggiungeranno il picco attestandosi in alcuni casi oltre i 40 gradi. Per questo il Ministero della salute ha diramato un bollettino di allerta per il caldo identificando con un bollino rosso le città più a rischio. Dal weekend però, grazie ad aria leggermente più fresca, l'afa darà un po' di tregua.

Meteo - Arpa Lombardia : registrati valori alti di ozono per 2° giorno consecutivo : Le condizioni di stabilità associate alle temperature di questi giorni favoriscono la formazione di ozono in atmosfera, con il conseguente raggiungimento della soglia di informazione (media oraria di 180 microgrammi/metrocubo) che in questi giorni è stata superata in diverse province lombarde. Nello specifico, precisa Arpa Lombardia, questi i valori massimi orari registrati ieri, per il secondo giorno consecutivo, nelle province in cui la soglia ...