Ida Platano in costume | pioggia di insulti dal web

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Alessandro Pagliuca Idaha pubblicato su Instagram una sua foto ine gli hater l'hanno pesantemente insultata Solo qualche settimana fa Idaè stata duramente attaccata dai suoi follower per aver postato una foto in cui appariva in compagnia di Giacomo Urtis, il famoso chirurgo dei vip. La dama del trono over di Uomini e Donne, in quell’occasione ha specificato di essere ricorsa ad un trattamento non invasivo a base ci acido ialuronico per migliore l’aspetto del suo viso e donare nuova luce. E’ stata accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia, nonostante non ne avesse necessità. Oggi nuove critiche piovono sull’aspetto fisico della 35enne di brescia. Ida ha infatti postato una foto su Instagram in cui appare sorridente, di profilo, con indosso solo un. Tra i commenti arrivati, moltissimi, ce ne sono stati di pieno apprezzamento, ma anche ...

KontroKulturaa : Ida Platano, scatto in costume, pioggia di critiche per la dama di Uomini e Donne (Foto) - - KontroKulturaa : Ida Platano di U&D riceve un'avance spudorata: ecco la sua reazione - - is_mayores : #reazioneacatena con quella faccia da eterno funerale Camilla mi ricorda Ida Platano (per intenditori di uomini e… -