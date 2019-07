Fonte : inmeteo

(Di lunedì 22 luglio 2019) È stata definita una scena "biblica" quella che stanno vivendo gli abitanti deldalla sera di venerdì 19 luglio. Una vera e propria invasione divolanti sta invadendo il litorale...

valentina84 : Nubi di insetti invadono spiagge e ristoranti in Salento : insetti nei piatti e capelli - InMeteo : NEWS: Nubi di insetti invadono spiagge e ristoranti in Salento : insetti nei piatti e capelli - krist1an73 : Il Messaggero: Nubi di insetti invadono la costa pugliese: turisti assediati in fuga da negozi e ristoranti.… -