Ascolti TV | Lunedì 22 luglio 2019. Temptation Island vince con il 23.6%. Amiche da Morire 13.8% : Temptation Island - Massimo e Ilaria Su Rai1 Amiche da Morire ha conquistato 2.508.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five-O ha interessato 1.042.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 The Fast and The Furious – Tokyo Drift ha catturato l’attenzione di 983.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 La Meccanica ...

Amiche da morire - Rai 1/ Streaming video del film con Claudia Gerini - 22 luglio - : Questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Amiche da morire, diretto da Giorgia Farina. Nel cast Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore

Amiche da morire : il Film Stasera su Rai 1 : Il Film è una riuscita black comedy del 2013 diretta da Giorgia Farina con protagoniste Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore.

Stasera in TV - Rai/ Programmi di oggi 22 luglio : "Amiche da morire" e altri film : Stasera in TV Rai, la guifa al prime time di oggi lunedì 22 luglio 2019. Tanto cinema e la serie tv Hawaii-Five O su Rai 2.

Programmi TV di stasera - lunedì 22 luglio 2019. Su Rai1 il film «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Amiche da morire film di Giorgia Farina del 2013, con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Cristiana Capotondi. Prodotto in Italia. Durata: 103 minuti. Trama: Una storia che si svolge d’estate su un’isoletta del sud Italia. In questa realtà, divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, si snodano le vite di tre donne, che malgrado le notevoli ...