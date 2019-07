Autonomia | Conte tenta di ricucire dopo la lettera di Zaia e Fontana

Fontana e Zaia replicano a Conte : «Feriti dalle parole del premier. Nessuno fermerà l'Autonomia» : I governatori di Lombardia e Veneto scrivono una risposta alla lettera del presidente del Consiglio pubblicata sul «Corriere»: se si continua con una farsa non firmeremo nulla

Autonomia Conte - preso atto cambio toni : 21.33 Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ha preso atto della lettera dei governatori Fontana e Zaia e, soprattutto, ha registrato un cambio di toni, che prelude a una corretta interlocuzione istituzionale.

Autonomia - Sicilia : Conte convochi tutti : 16.53 Il presidente della Regione Sicilia Musumeci chiede "formalmente" al premier Conte di "convocare tutte le Regioni" sul tema dell'Autonomia. "Come la Costituzione impone", ricorda che quello Siciliano è l'unico governatore "legittimato dal proprio statuto a partecipare ai lavori". "Ho letto della lettera agli italiani del Nord (solo a loro!) del premier",dice Musumeci,chiedendo a Conte "se sia sensato procedere senza aver mai convocato ...