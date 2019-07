Vede la moglie struccata per la prima volta solo dopo il matrimonio | è incredibile quello

Fonte : baritalianews

(Di sabato 20 luglio 2019) Un uomo ha sposato una donna che ha sempre visto truccata e al meglio delle sue possibilità e , innamoratosi, ha deciso di sposarla. Il giornoil, quando l’ha vista nel letto la mattina per la, non riusciva neppure a riconoscerla tanto da pensare che qualcuno si fosse introdotto in cada loro per rubare. L’uomo, un tunisino, nonnon ha voluto assolutamente continuare ilma ha anche citato la donna in tribunale per truffa chiedendole un risarcimento di 20.000,00 euro. L’uomo ha chiesto il risarcimento perchè ha sostenuto che ha subito grossi problemi psicologici per aver visto il vero volto dellache per lui non corrispondeva assolutamente al volto che conosceva lui,truccato. L'articololaper lail, èche fa proviene da Baritalia News.

