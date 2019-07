Nessun contatto con Gazprom Miranda ci propose l' affare con Rosneft | ma non andò

Kikò Nalli e Ambra Lombardo - c'è la smentita ufficiale : "Nessun contatto con la produzione di Temptation Island Vip" : Stanno ufficialmente insieme da un mese soltanto ma c'è chi già li vorrebbe a confrontarsi davanti ai falò dell'isola più paparazzata d'Italia.Stiamo parlando di Kikò Nalli e Ambra Lombardo, la coppia nata nella casa del Grande Fratello che, secondo i fan, sarebbe già pronta per mettersi alla prova in un contesto altrettanto bizzarro: Temptation Island Vip.prosegui la letturaKikò Nalli e Ambra Lombardo, c'è la smentita ufficiale: "Nessun ...

Tra Conte e Salvini Nessun contatto da giorni : “C’è un vuoto di trasparenza da colmare”. È con questo spirito che Giuseppe Conte ha comunicato ai suoi collaboratori prima, e alla presidenza del Senato poi la sua disponibilità ad accogliere la richiesta di Palazzo Madama (del Partito democratico, nella fattispecie) e recarsi in aula giovedì prossimo a riferire sul caso dei fondi russi in cui è precipitata la Lega negli ultimi giorni. ...

Video – Atletico Madrid : “Nessun contatto con il Real per James Rodriguez” : Dopo le dichiarazioni di oggi pomeriggio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, anche il numero uno dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo è intervenuto sulle voci di mercato che vorrebbero James Rodriguez in dirittura d’arrivo: “L’Atletico è sempre interessato ai grandi calciatori e James Rodriguez lo è, ma non siamo in contatto con il RealMadrid per lui. È ovvio che i grandi giocatori interessino tutto il mondo, ...

Caso Cucchi a Roma - generale Casarsa : "Nessun contatto con medici legali". Ilaria : "Decisero morte di Stefano a tavolino" : L'allora comandante dei carabinieri della capitale è imputato al processo per depistaggio sulla morte del geometra Romano

VIDEO F1 - il sorpasso di Max Verstappen su Charles Leclerc : ruota a ruota e contatto - Nessuna penalità : nessuna sanzione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vittoria del GP d’Austria (nona prova del Mondiale 2019 di F1) per lui e secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc: questa la decisione dei giudici sul contatto al penultimo giro della corsa a Spielberg. Un pomeriggio in cui è accaduto di tutto, non solo per una gara ricca di spunti, ma anche per il post, tra dichiarazioni piuttosto secche delle scuderie concorrenti ...

Da Giampaolo a Boban - Costacurta applaude il Milan : “profili giusti per rilanciarsi - con me Nessun contatto” : Il presidente del comitato organizzatore dell’Europeo Under 21 ha parlato di quelli che sono gli obiettivi del Milan “Giampaolo al Milan? E’ un prospetto molto interessante, al Milan c’è voglia di vedere questa nuova idea di calcio e lui lo ha fatto vedere. Giampaolo è uno abituato a lavorare con i giovani e l’idea di Maldini e di Gazidis è di andare in quella direzione. Sarebbe una scelta giusta, speriamo ...

Allenatore Juventus - Paratici : “Mai pensato a Guardiola - Nessun contatto” : Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di DAZN prima del match di Genova con la Sampdoria, ha parlato del futuro Allenatore: “Il nostro è un mondo un po’ strano in questo momento. Con Guardiola non abbiamo mai avuto contatti e mai ci abbiamo pensato, perché è sotto contratto e per mille motivazioni. Mi sembra tutto molto strano, ma questo è il nostro mondo e lo accettiamo”. SEGUI CALCIOWEB PER ...