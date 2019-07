Tuffi | Mondiali Gwangju 2019 Trampolino 3 metri | Cina ingiocabile! Ancora doppietta

Tuffi - Mondiali 2019 : testa rivolta agli Europei di Kiev in casa Italia. Con due novità : Mancano ormai due gare al termine del programma di Tuffi ai Mondiali delle discipline acquatiche Gwangju 2019 (synchro misto tre metri, piattaforma dieci metri uomini). A meno di clamorose sorprese, difficilmente considerabili nel misto (ma mai dire mai, visto che Bertocchi-Verzotto hanno saputo conquistare medaglie pesanti, in passato), l’Italia chiuderà (o potrebbe chiudere) la sua avventura in Corea senza podi, e questo poteva anche ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Shi Tingmao è oro dal trampolino 3m donne. Wang Han e Keeney completano il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport 14.49: La cinese Shi Tingmao chiude con il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento strepitoso: 79.50 e 391.00!!! Terzo oro iridato consecutivo da 3 metri per lei, a precedere la connazionale Wang e l’australiana Keeney 14.47: L’australiana Keeney ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Shi Tingmao domina dopo la quarta rotazione dei 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41: La britannica Reid ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento 63.00, totalizzando 286.95 (quinto posto) 14.39: L’ucraina Kesar ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 60.45, totalizzando 276.46 (sesto posto) 14.38: La malese N Yan Yee ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento 60.00, totalizzando 282.40 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Italia quinta nel sincronizzato - ora i Tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Shi Tingmao scappa dopo la terza rotazione dei 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31: La tedesca Punzel ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento 55.50 ed è terza con 236.00 14.30: La canadese Ware ha ottenuto con il doppio e mezzo rovesciato 67.50 ed è quarta con 231.70 14.28: La giapponese Mikami ottiene con il doppio e mezzo indietro carpiato 64.50 per un totale di 258.55 (prima posizione) 14.27: La britannica Grace Reid ottiene con il triplo e ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Shi Tingmao scappa dopo la prima rotazione dei 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09: La cinese Shi Tingmao chiude la seconda rotazione con il doppio e mezzo indietro carpiato con 78.00! 154.50 per lei e già in fuga. Wang Han e Keeney inseguono 14.08: L’australiana Keeney ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato 72.00. Ottimo punteggio dell’australiana che è seconda con 139.50 14.07: La cinese Wang Han realizza con il doppio e mezzo indietro carpiato ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Shi Tingmao comanda dopo la prima rotazione dei 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: L’australiana Jansen ottiene con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento 63.00, per un totale di 121.50 (prima piazza parziale) 13.59: Inizia la seconda rotazione con l’australiana Qin che ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 41.85. Errore per lei e 104.85 nel totale 13.57: La cinese Shi Tingmao ottiene con il doppio e mezzo ritornato carpiato 76.50 e vola in ...

Tuffi - Mondiali 2019 : la premiata ditta Yang Jian e Yang Hao domina la semifinale dalla piattaforma maschile. Terzo Daley : La Cina, poi il resto del mondo. Un po’ meno prevedibile dalla piattaforma, dove soprattutto Thomas Daley si annunciava (e si annuncia ancora) come un cliente ostico per il duo asiatico, nettamente favorito per la finale dalla piattaforma che si disputerà domani alle 13.45 a chiudere il programma dei Tuffi. semifinale Il secondo atto della gara, senza gli azzurri Verzotto e Giovannini, subito eliminati nei preliminari, vede il predominio ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Yang Jian in vetta nella semifinale dai 10m. Cinesi stellari - finale dei 3m donne alle 13.45 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27: E dopo questa fantascientifica semifinale dalla piattaforma maschile, vi diamo appuntamento alle 13.45 italiane per la finale del trampolino 3m donne senza azzurre purtroppo. A più tardi. Un saluto dalla redazione di OA Sport 10.24: Si chiude con il cinese Yang Jian che con il quadruplo e mezzo avanti carpiato ottiene 104.55!!!! Cinesi di un altro pianeta e 573.35 la chiosa della ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Yang Jian in vetta dopo la quinta rotazione nella semifinale dai 10m. Cinesi stellari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19: Il russo Bondar con il doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo ottiene 84.60, totalizzano 426.60 (10°) e niente finale per lui 10.18: Il francese Auffret ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato con due avvitamenti e mezzo 70.20 e chiude con 469.20 (quarto), qualificato per la finale 10.17: Il messicano Garcia con il due e mezzo avanti carpiato con tre ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Yang Jian in vetta dopo la quarta rotazione nella semifinale dai 10m - spettacolo cinese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Il brasiliano Souza ottiene con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato 83.25 ed è settimo con 332.50 9.49: Il portoricano Quintero con il triplo e mezzo indietro raggruppato ottiene 66.00, per un totale di 300.70 (decimo) 9.47: Il tedesco Massenberg ottiene con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato 68.00 ed è decimo in classifica generale 9.46: Il messicano Berlin Reyes inizia la ...

Mondiali di nuoto 2019 – Giornata di finali per Tuffi e sincro : il programma delle gare di sabato 20 luglio : Si comincia con la finale del trampolino da tre metri sincro per concludere con quella dalla piattaforma da dieci metri maschile: in mezzo il sincro In attesa di cominciare a vivere le emozioni del nuoto, che scatterà domenica con le prime batterie, domani vanno in scena le finali dei tuffi e del sincronizzato. Si comincia con quella del trampolino da tre metri sincro mixed, per proseguire poi con gli ultimi atti del duo mixed libero e del ...

Mondiali Tuffi 2019 – Verzotto e Giovannini eliminati nei preliminari della piattaforma 10 metri : Maicol Verzotto e Riccardo Giovannini eliminati nei preliminari dei Tuffi dalla piattaforma 10 metri ai Mondiali di Nuoto 2019 Doppia eliminazio per l’Italia nei preliminari della piattaforma da 10 metri, prove svoltesi presso il Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwanju, sede dei Mondiali di Nuoto 2019. Maicol Verzotto ha chiuso 24° con 346.20 e Riccardo Giovannini 34° con 319.30 punti totalizzati. Il miglior punteggio è ...