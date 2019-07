oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Si sono disputati oggi i quarti di finale al torneo WTA di, con un particolare odore francese, visto che sono due quelle qualificate per ledell’International svizzero. Nella parte bassa del tabellone, che è la prima a scendere in campo, la vera battaglia la giocano l’americana Bernarda Pera e la cinese Xin-Yun Han: l’una vince il primo set 6-0, l’altra il secondo 7-5, ma nel terzo è la numero 85 del mondo a riprendersi e a prevalere per 6-3. Pera sfiderà la francese, che ha chiuso la corsa di una Samantha Stosur che per la seconda volta nell’anno, nei giorni scorsi, era riuscita a vincere due match nello stesso torneo. L’australiana soccombe per 6-4 6-2, lasciando alla numero 98 WTA l’accesso alla sua seconda semifinale in carriera sul circuito maggiore. La meglio piazzata ad entrare nel penultimo atto, così, ...

OA_Sport : Tennis, WTA Losanna 2019: semifinali all’odor di Francia con Fiona Ferro e Alizé Cornet - CentroSportSO : Anche se non hai vinto #wimbledon, non darti per vinto: vieni a scegliere la tua migliore racchetta! Da… - RSIsport : ?? #Teichmann si fa rimontare: a Losanna eliminata anche l'ultima elvetica ???? che era rimasta #LadiesOpenLausanne… -