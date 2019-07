Prime foto del cast di We Are Who We Are con Chloë Sevigny | al via le riprese della serie

La rassegna stampa di venerdì 19 luglio – Le Prime pagine di calcio : “Kung fu Conte” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono uscite le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea titola ‘Kung fu Conte‘, il tecnico perplesso per il problema attaccanti. L’Inter si è mossa bene sul calciomercato fino al momento, la difesa è ok, sono arrivati ottimi centrocampisti che hanno completato ...

La rassegna stampa di giovedì 18 luglio – Le Prime pagine di calcio : il mercato tiene banco [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggia il calciomercato. La sessione estiva è ormai entrata nel vivo e le squadre cercano rinforzi. La Gazzetta dello Sport apre con una domanda provocatoria: “Lukaku vale davvero 83 milioni?”. C’è spazio anche per il Milan, beffato più volte rispetto agli obiettivi di mercato. La Rosea fa tre nomi. In prima pagina anche de Ligt e il Napoli. Il Corriere dello Sport ...

Tiziano Ferro : le Prime foto del matrimonio con Victor Allen : Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio le straordinarie immagini del matrimonio celebrato a Sabaudia tra Tiziano Ferro e il suo compagno americano, Victor Allen, 54, a cui è legato da tre anni. Con loro c'erano pochissimi intimi, a partire dai genitori della pop-star, che hanno dato una grande prova d'amore. Le nozze italiane fanno seguito a quelle celebrate lo scorso 25 giugno a Los Angeles. Il neo marito, ...

A Quiet Place 2 : ecco le Prime foto dal set del sequel! : A Quiet Place 2: iniziate ufficialmente le riprese del sequel e già online le prime foto direttamente dal set del film horror! A Quiet Place 2 – John Krasinski, regista del nuovo film condivide un post su Twitter con il primo ciak dell’attesissimo sequel! L’horror movie ha iniziato le riprese a un mese dall’annuncio di Paramount e ... Leggi tuttoA Quiet Place 2: ecco le prime foto dal set del sequel!L'articolo A Quiet ...

La rassegna stampa di martedì 16 luglio – Le Prime pagine di calcio : “al servizio di sua maestà” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime con importanti novità nelle ultime ore. La rosea mette in primo la Juventus, ‘al servizio di sua maestà’ è il titolo con riferimento a Cristiano Ronaldo, il portoghese si candida ad essere ancora ...

Amazon Prime Day : offerte Foto e Video : Finalmente il tanto atteso momento è arrivato e possiamo dare inizio al Amazon Prime Day 2019! Questo evento, per chi non lo sapesse, è un’iniziativa sviluppata da Amazon che prevede una giornata (una sola volta l’anno) ricca leggi di più...

Romulus - le Prime foto della serie originale Sky sulla nascita di Roma diretta da Matteo Rovere : Romulus, arriva una serie originale Sky di Matteo Rovere con Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli.Aggiornamento 15 luglio 2019: Sky Atlantic ha rilasciato le prime foto di Romulus, la serie di Matteo Rovere che arriverà prossimamente su Sky. Come potete vedere la produzione è attualmente in corso a Cinecittà World. Eccole:Romulus - serie Tv Sky Atlantic1 di 9 foto di: Francesca ...

Romulus - le Prime foto e i primi dettagli dal set della serie italiana : “Nobeiscom Marmar“, si legge sulle magliette della troupe impegnata sul set super blindato di Romulus, la nuova produzione originale Sky, a Cinecittà World: in una lingua prelatina creata appositamente per questi dialoghi significa “Che Marte sia con noi“. L’ambientazione è chiara: la nuova creatura di Matteo Rovere, che qui è showrunner e anche regista di alcuni episodi, riprende in qualche modo il concetto e ...

Tablet - macchine fotografiche - smartphone : le migliori offerte tech per l'Amazon Prime Day : I giornalisti di L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finalePer il tempo libero, per lavoro o per soddisfare un hobby. Sono tante le proposte per gli Amazon Prime Days - il 15 e 16 luglio - che riguardano ...

Amazon Prime Day : offerte Foto e Video : Finalmente il tanto atteso momento è arrivato e possiamo dare inizio al Amazon Prime Day 2019! Questo evento, per chi non lo sapesse, è un’iniziativa sviluppata da Amazon che prevede una giornata (una sola volta l’anno) ricca leggi di più...

La rassegna stampa di domenica 14 luglio – Le Prime pagine di calcio : “Icardi - no - tu no” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nel dettaglio sono due gli argomenti in primo piano, la malattia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna in conferenza stampa ha annunciato in lacrime di avere la leucemia, inizia un percorso difficile con ...

Ghostbusters 2020 : ecco le Prime foto dal set! : Ghostbusters 2020 – Sono iniziate le riprese del film e per l’occasione il regista Jason Reitman ha condiviso sui social le prime foto direttamente dal set del franchise. Ghostbusters 2020, Jason Reitman annuncia l’inizio delle riprese condividendo su Instagram l’immagine con la storica auto degli acchiappafantasmi in azione. Trovi la foto alla fine dell’articolo. La Ecto-1 è comparsa per ... Leggi tuttoGhostbusters 2020: ecco le prime foto dal ...

La rassegna stampa di venerdì 12 luglio – Le Prime pagine di calcio : “Juve-de Ligt - ci siamo” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per il calcio italiano soprattutto per quanto riguarda i calciomercato, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono due le trattative in dirittura d’arrivo, la prima riguarda l’accordo tra l’Inter ed il Cagliari per il ...

Volkswagen - Nuova Golf - le Prime foto della versione GTI : Non può esserci una Golf senza una GTI e la Volkswagen lo sa bene. Dal 1976 a oggi, la sportiva compatta è un simbolo stesso del modello e anche per la ottava generazione è già pronta una soluzione adeguata e in linea con la tradizione.Prese d'aria e scarico svelano la GTI. Le foto spia che vi mostriamo sono le prime della Golf GTI attesa nel 2020 e confermano molte informazioni già note in precedenza. Le linee della Golf 8 sono state infatti ...