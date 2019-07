Pd | annullata l' elezione di Faraone a segretario in Sicilia

Nel Pd scoppia il caso Davide Faraone : annullata l’elezione a segretario dei dem in Sicilia : È stata annullata l'elezione di Davide Faraone, renziano della prima ora, a segretario del Pd in Sicilia. La decisione è stata presa dalla commissione nazionale di garanzia del Pd. A riferirlo è il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci: "La decisione di annullare le elezione del segretario regionale del Pd Siciliano Davide Faraone è di una gravità senza precedenti".Continua a leggere