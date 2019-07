L’appello del Ministro Costa | “Non ammazzate l’orso Papillon”

Uccisa da un’auto mentre butta la spazzatura - L’appello della mamma : “Ridatemi il suo telefonino” : "Dentro quel telefono ci sono i ricordi di mia figlia, di mio nipote. Perché togliermi ancora?”, dice la madre di Martina...

Bari - L’appello della moglie del domatore ucciso dal leone : ‘Sultan va salvato - non ha colpe’ : Loredana Vulcanelli ha aspettato qualche giorno prima di parlare: era insieme al marito Ettore Weber lo scorso 4 luglio quando, durante l’addestramento quotidiano presso il circo Orfei, una tigre ha ucciso l’esperto domatore a Triggiano, in provincia di Bari. La vedova, intervistata da Il Quotidiano Nazionale, lancia un appello chiedendo che Sultan, l’animale che le ha ammazzato il compagno di un’intera vita non sia abbattuto. "Salvatelo, non ha ...

Concorso per presidi va avanti - il Consiglio di Stato accoglie L’appello del Miur. Bussetti : “Ora le assunzioni” : E’ Stato sbloccato il Concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici. Dopo che era Stato annullato dal Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Miur e ha dato il suo via libera perché continuino le selezioni. La VI Sezione ha accettato, con due ordinanze gemelle, l’appello cautelare del ministero e ha sospeso, in attesa del merito, la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il Concorso. La ...

Ong - L’appello dell’Onu : “Non ostacolate il loro lavoro in mare - salvano vite” : L'Alto commissario Onu per i rifugiati Antonio Grandi e il direttore generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) Antonio Vitorino hanno firmato una dichiarazione congiunta nella quale si chiede che le ong non vengano "penalizzate per aver salvato vite" in pericolo in mare.Continua a leggere

Emergenza rifiuti Roma 2019 : piano del comune - L’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Cagnolina uccisa da un pirata della strada : L’appello su Fb per trovare chi l’ha investita : "Aveva dieci anni, ma conosceva la felicità solo da due anni, da quando è arrivata nella nostra famiglia, dopo una vita in...

Selvaggia Lucarelli vince L’appello del processo Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli ha vinto l’appello del processo per diffamazione ai danni di Barbara d’Urso. La faccenda risale al 2014 quando la giornalista e blogger aveva pubblicato su Twitter e Instagram un post nel quale, commentando un’intervista resa dalla conduttrice a Daria Bignardi all’interno de Le invasioni barbariche, disse: “L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno ...

Tartarughe Caretta caretta - L’appello del WWF : “Non disturbate la nidificazione con luci e flash” : La tarda primavera e l’estate rappresentano il periodo in cui si riproduce la caretta caretta, l’unica specie di tartaruga marina che nidifica in Italia. La Calabria risulta anzi la regione che, in assoluto, ospita il maggior numero di nidi rispetto al resto d’Italia. Proprio allo scopo di monitorare e tutelare i siti di riproduzione, il WWF sta portando avanti un progetto di ricerca, denominato Tartamar, finanziato dalla Regione Calabria ...

Leucemia - Elisa cerca un (altro) donatore di midollo osseo. L’appello del papà della bambina di cinque anni : Elisa Pardini, cinque anni, cerca un (altro) donatore di midollo osseo per combattere la Leucemia che l’ha colpita più di due anni fa. Il primo trapianto, compiuto a gennaio del 2018, non ha infatti dato l’esito sperato a causa della gravità della malattia, che colpisce un bambino sotto i cinque anni su un milione, e della non perfetta compatibilità del precedente donatore. Ora la piccola viene tenuta “in equilibrio” da diverse chemioterapie ...

Sea Watch - sit in di solidarietà sul sagrato di San Pietro. L’appello della rete Mediterranea saving humans : “Siamo qui per difendere i diritti e la dignità delle 43 persone a bordo della Sea Watch ostaggio da 13 giorni del governo italiano”. E’ la denuncia che un gruppo di attivisti ha portato oggi in Piazza San Pietro davanti al sagrato. Una iniziativa nata in risposta all’appello di Mediterranea saving humans, la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio ha monitorato in questi mesi il Mediterraneo Centrale. ...

Corte conti - alL’appello delle rottamazioni fiscali mancano 11 - 4 miliardi : Le rottamazioni delle cartelle sono state un gran successo, che ha portato a numerose repliche. Gli italiani aderiscono in massa alla possibilità di chiudere i vecchi debiti con il...

Olimpiadi Milano-Cortina - L’appello di Mattarella : “Convinto della nostra candidatura - l’Italia è pronta” : “Sono convinto della bontà della nostra candidatura, l’Italia è pronta ad accogliere questo grande evento“. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Cio, a Losanna, il proprio videomessaggio in cui esprime il sostegno alla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Nella città svizzera sono presenti le delegazioni italiane e svedesi in attesa della decisione del Cio. ...

Bari - 15enne pestato brutalmente in spiaggia : L’appello del padre su Facebook : "Aiutatemi a identificarli, dobbiamo fermare questi vermi", ha scrittoi l'uomo su Facebook raccontando l'accaduto. Il figlio 15enne brutalmente pestato da gruppo di coetanei mentre era in spiaggia a Palese e costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale per un trauma commotivo alla testa.Continua a leggere

I beni comuni sono la risposta alla destra. Per questo aderisco alL’appello del professor Lucarelli : L’ultima tornata elettorale ci ha consegnato un Paese diverso, impaurito, insicuro. Più della metà degli aventi diritto invece ha scelto di non votare, preferendo l’astensione. Quando la democrazia viene meno, a farsi spazio è la destra: abbiamo prodotto il primo partito di estrema destra in Europa e in Occidente! Che ha un’ideologia potente di società, lo si vede in questi giorni con la volontà di sospendere il Codice degli ...