E’ tregua in casa 5 stelle Appendino | “Ricostruito dialogo”

(Di venerdì 19 luglio 2019) Due ore di confronto "sereno", durante le quali "si e' ricostituito un clima di dialogo". E'tra la sindaca Chiarae la maggioranza pentastellata che amministra Torino. "Abbiamo fatto passi avanti importanti", dice la prima cittadina, che in Consiglio comunale aveva minacciato la fine del mandato sulla scia delle polemiche per il trasloco a Milano del Salone dell'Auto. Ma per ritornare al sereno occorrera' un nuovo confronto, lunedi' prossimo, "sui temi che risultano essere ancora oggi divisivi". E le opposizioni attaccano: "E' stato un incontro interlocutorio, se e' vero che dovra' proseguire lunedi' prossimo - sostiene il capogruppo di Forza Italia, Osvaldo Napoli - a conferma che i problemi stanno tutti li', irrisolti". Chi vedeva avvicinarsi il voto deve ricredersi, almeno per ora. "Ci lasciamo alle spalle quello che e' accaduto", dice la sindaca, ...

