Carabiniere si tuffa nel fiume e salva migrante che fugge dai controlli e sta annegando

Momenti di paura ieri per un uomo senegalese di 40 anni senza permesso di soggiorno: durante un'operazione di prevenzione e contrasto ai venditori ambulanti irregolari alle spiagge bianche di Rosignano Solvay - lo straniero, nel tentativo di scampare al controllo dei carabinieri, si è nascosto tra le dune. Scoperto dai militari è fuggito facendo scattare un inseguimento al termine del quale si è gettato nelle acque profonde in un tratto più di due metri del fiume Fine, che sfocia in quel tratto di litorale.

Nel tentativo di attraversare il fiume l'uomo si è mostrato subito in gravi difficoltà, con continue immersioni e richieste di soccorso. Prontamente uno dei carabinieri che lo inseguiva, si è spogliato dell’equipaggiamento, custodito a riva da un collega, e si è immerso in acqua salvando il senegalese, per il quale non sono state necessarie cure mediche. Dopo il fotosegnalamento e l'identificazione, per il quarantenne è scattato il decreto di espulsione. La merce contraffatta è stata posta sotto sequestro.