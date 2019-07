Cadavere di un ragazzo di 28 anni ritrovato dentro una piscina pubblica a Milano

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Undi 28è stato trovato morto, la scorsa notte,unaaperta al pubblico a. In base alle prime frammentarie informazioni, una persona ha dato l’allarme verso le 3.20 al 112: nella vasca dell’impianto dellesport di via Sant’Abbondio, alla periferia sud della città, è stato trovato il corpo.Le indagini sono condotte dalla polizia. Al momento tutte le ipotesi sono aperte. Non si esclude che una goliardata - un bagno notturno di amici che hanno scavalcato le mura - possa essersi trasformata in tragedia.Non risultano al momento tracce di violenza sul corpo. Non è così infrequente che durante l’estate si verifichino casi di persone che per scherzo facciano bagni notturni in piscine pubbliche o di club privati.

